¿Romance en Black Widow? Scarlett Johansson tendría un amorío con el personaje de O.T. Fagbenle

"Black Widow" protagonizada por Scarlett Johansson tendrá su estreno en las salas de cine en 2021; esta esperada película será la primera de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Tras aplazarse el estreno debido a la pandemia del Covid-19, a principios de este mes de noviembre fue lanzado el libro "Black Widow: the official movie special book", que incluye entrevistas completamente nuevas con el elenco y el talento detrás de cámaras.

"Experimente las entrevistas con las estrellas y los equipos dedicados a dar vida a esta nueva película, con entrevistas con las estrellas de la película: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour y Rachel Weisz, este libro detrás de escena incluye impresionantes fotos e imágenes de la última película de Marvel Studios. Este título también incluye entrevistas con el equipo responsable de dar vida al mundo de espionaje de 'Black Widow', junto con una mirada en profundidad a la historia cómica del icónico personaje de Marvel", manifestó Marvel Studios en un comunicado ante el lanzamiento de "Black Widow: the official movie special book".

En redes sociales los fieles fans del Universo Cinematográfico de Marvel, han estado comentando que Natasha Romanoff, personaje interpretado por la hermosa actriz estadounidense Scarlett Johansson, tendría un romance con Mason (personaje del actor británico O.T. Fagbenle). En una entrevista con O.T. en "Black Widow: the official movie special book", dejó entrever el supuesto amorío de Natasha y su personaje.

Mason es un investigador que no está tan afiliado a los ejércitos, como la gente que forma parte del inframundo. También puede encontrar cualquier cosa que necesites. Ha tenido una relación haciendo ese trabajo con 'Black Widow', y ellos tienen una pequeña conexión. Hay una sensación de que hay más en su relación, que estar puramente relacionada con el trabajo, así que eso siempre está en la mesa.

Asimismo en cuanto a la relación de Mason con Natasha Romanoff, el actor O.T. Fagbenle contó, "la historia de Mason comienza cuando Natasha intenta escapar y necesita un lugar donde esconderse, así que nos quedamos un rato y más tarde, cuando se mete en problemas, me llama de nuevo, la ayudó con un Chinook. Si necesita un helicóptero, soy el tipo al que hay que preguntarle, y luego otra vez cada vez que se mete en problemas, me llama. Mason es el tipo al que quieres de tu lado si te metes en un aprieto".

El origen del personaje de Scarlett Johansson

Por otra parte, en una de las entrevistas de Scarlett Johansson para "Black Widow: the official movie special book", comentó que la película que protagoniza dará respuesta a una de las grandes incógnitas con el pasado de su personaje y lo que sucedió en Budapest, junto a "Hawkeye (Ojo de Halcón)".

De acuerdo con las teorías en el Universo Cinematográfico de Marvel, "Hawkeye" reclutó a Natasha Romanoff para S.H.I.E.L.D. en la ciudad de Budapest (capital de Hungría), algo que se ha mencionado en el UCM pero que hasta el día de hoy, los fans no han visto exactamente lo que ocurrió. Todo comenzó cuando "Black Widow" mencionó en la película de "The Avengers" (en 2012), que la pelea de Nueva York era como revivir la batalla que sucedió en Budapest, a lo que "Ojo de Halcón" (interpretado por Jeremy Renner), manifestó que ambos recordaban las cosas de manera muy diferente.

Todos coincidimos en que teníamos que averiguar qué pasó en Budapest. Eso comenzó con esta frase que el director Joss Whedon incluyó en Los Vengadores de Marvel, como un momento divertido entre 'Ojo de Halcón' y 'Viuda Negra'. Es Clint y Natasha hablando sobre su historia, y obtienes un pequeño huevo de Pascua divertido para que los fanáticos teoricen.

"Pensamos que si no regresamos a Budapest y averiguamos lo que realmente sucedió allí, la gente no se sentirá satisfecha, me pregunté qué pasó allí. A menudo hablamos de lo que pasa por la cabeza de Natasha, realmente creo que Natasha está obsesionada por el hecho de que tiene este pasado del que se siente tan culpable", comentó Scarlett Johansson.