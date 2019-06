Romeo Santos contento por su presentación en el MetLife

Para Romeo Santos, actuar en vivo no se trata sólo de cantar una canción; se trata de darle a sus acérrimos seguidores una experiencia entretenida y memorable que les cambie la vida.

``Cuando uno va a un concierto, cuando uno va y paga dinero, tiene que ir más allá de tan sólo interpretar la canción. Cualquiera puede hacer eso", dijo. ``Tiene que ser especial de muchas maneras".

Su compromiso con la experiencia en vivo es probablemente la razón por la cual ha logrado llenar dos veces el Yankee Stadium, y ahora será el primer artista latino que actúe en el MetLife Stadium, casa de los Giants y los Jets de Nueva York. El Rey de la Bachata presentará su concierto ``Utopía" en el recinto en East Rutherford, Nueva Jersey el 21 de septiembre.

``Es una bendición", dijo el cantante del Bronx de ascendencia dominicana y puertorriqueña en una entrevista el lunes con The Associated Press, en inglés. ``He tenido fans leales por un tiempo ya. Poder siquiera decir que he llenado dos noches el Yankee Stadium, múltiples noches el Madison Square Garden, es realmente una bendición. Ahora es un nuevo desafío en mi carrera hacer el MetLife. Eso me tiene súper emocionado".

Los conciertos de Santos no son típicos. El recinto suele convertirse en una especie de club nocturno al que sus fans llegan en sus mejores atuendos, grupos de mujeres disfrutan de una salida de chicas y parejas bailan pegado en una cita romántica.

Santos, de 37 años, dijo que nunca ha asistido a un espectáculo en el MetLife pero que ha estado trabajando duro en antesala a su gran show. Sólo un puñado de artistas han podido actuar en el estadio con capacidad para más de 80.000 personas, incluyendo a Taylor Swift, Beyoncé, BTS y los Rolling Stones, que darán dos conciertos allí en agosto.

``Estoy poniendo más energía para asegurarme de mostrarle a mis fans una evolución en términos de producción. Quiero asegurarme que la gente salga de ese estadio diciendo `este es el mejor show de Romeo hasta ahora'", dijo.

Santos, quien es director ejecutivo de Roc Nation Latino y ha colaborado con Drake y Usher, adelantó que espera interpretar completo su nuevo álbum, ``Utopía", durante el concierto. El álbum lo reunió después de una década con Aventura, el popular grupo con el que se dio a conocer.

Sin embargo, cuando se le preguntó si Aventura actuaría con él en el MetLife, se limitó a decir que ``todo es posible... nunca revelo sorpresas".

``Utopía" debutó en el No. 1 de la lista de los discos de música latina de Billboard en abril. El álbum incluye colaboraciones con grandes bachateros de la vieja escuela, como Antony ``El Mayimbe`` Santos, Frank Reyes, Raulín Rodríguez y El Chaval de la Bachata.

Santos se expresó satisfecho de haber logrado mantener este proyecto en secreto.

``Le decía a cada uno de los artistas participantes, `si esto sale, no voy a poder usar tu grabación'. Eso realmente ayudó", contó. ``Ellos entendieron que esto era muy importante para la cultura".