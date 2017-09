Romeo Santos y la fuerte declaración que hacen de él

La declaración que Sofía Clérici hizo sobre el cantautor Romeo Santos está dejando "con el ojo cuadrado" a medio mundo. Sus fans están reaccionando ante lo que dice ella.

De acuerdo a reporte de distintos portales de noticias, Sofía habló sobre su performance hot durante un recital del cantante en el estadio de River en 2015.

Y eso fue solamente el principio de su declaración, porque después vino algo más comprometedor.

Miles mujeres envidiaron a Sofía, porque tuvo la oportunidad de subir al escenario y estar al lado del famoso cantante, esto durante el recital que dio en River.

La infartante morocha de los tatuajes participó del hit "Propuesta Indecente".

Ella y Romeo se recostaron en la cama que forma parte de la escenografía, donde se cubrieron con las sábanas mientras el público observaba atónito la escena.

Ese momento, según Sofía, lo disfrutó no nada más ella, sino también el público que fue testigo en su momento de tal escena.

Y viene la declaración.

Pasó el tiempo y Clérici hizo una revelación impactante al hablar sobre aquella performance hot.

"Fue en el estadio de River, en un recital de él. Entre toda la gente los de seguridad me vienen a buscar a mí, yo estaba como en la fila 28 y me preguntaron si quería subir a participar del tema "Propuesta indecente" y yo dije que sí. Me hicieron firmar un contrato todo rápido y me dicen 'te tiene que besar, te tiene que tocar', bueno pero es gay, vamos".