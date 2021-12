Romina Marcos baja de peso bailando y lo presume con orgullo total

Romina Marcos de 26 años de edad vuelve a dejar en claro que bajar de peso es fácil cuando te lo propones y eres disciplinado, prueba de ello fue el reciente video que público en sus redes sociales donde se le ve una figura mucho más fitness y una seguridad que siempre la ha caracterizado.

Para quienes no lo saben hubo un tiempo en que la hija de Niurka Marcos de inmediato subió de peso, pero desde que se metió a diversos realities show como Inseparables y Las Estrellas Bailan en Hoy, la joven logró perder unos cuantos kilos, por lo que sus fans se lo hicieron saber pues se mira espectacular.

"No necesitas mostrarte, eres linda, no busques aprobación porque contradice tu mensaje…solo A TI debe importarte quien eres o como eres, bendicione", "Me encanta el amor propio que siempre nos demuestras, gracias a ti soy más segura de mi misma, te amo romi", "Tu belleza es unica te mando un abrazo enorme y soy super fan tuyo", escriben los fans de la chica.

Otra de las cosas que ha logrado Romina Marcos con este tipo de videos es que sus seguidores tengan una autoestima mucho más segura, es decir un autocontrol de que todo va a estar bien, pues ella como figura pública ha experimentado mucho hate, pero lo ha sabido superar por su propia cuenta.

Feliz con su look

Una de las cosas que la también cantante entendió en el mundo de las redes sociales hay quienes van aceptar sus cambios y quienes no, prueba de ello fue cuando se cortó su cabello por completo, para cerrar ciclos algo que causó mucha polémica en un principio, pero a ella lejos de importarle lo disfrutó al máximo.

Cabe mencionar que la joven siempre ha contado con el apoyo de su madre quien no solo la defiende a ella de los ataques, sino al resto de sus hijos con quienes se lleva muy bien, pues muchos pensarían que la relación con la famosa escándalo y sus hijos podría ser difícil, pero la realidad es que se llevan de maravilla.