Romina Marcos defiende a Niurka después de haberla llamado parasito

Romina Marcos de 27 años de edad de nueva cuenta, salió en defensa de su madre Niurka de 54, ya que hace poco se filtraron unos audios, donde su madre dijo que estaba harta de mantener parásitos, es por eso que decidió pedirles dinero para mantener el hogar algo que le aplaudieron, mientras que otros despotricaron contra ella.

Y es que siempre ha sido bien sabido que Niurka es muy claridosa con quien sea, incluso con sus hijos, es por eso que el audio donde declara como le pidió dinero a cada uno de ellos, fue muy polémico, por lo que Romina Marcos lo que hizo fue defender a la cubana quien lleva semanas en el ojo del huracán.

"Escuche el audio de mi mami, eso fue hace muchos años y la gente no tiene ni idea de lo que nosotros como familia hemos pasado para hoy ser más fuertes", dijo Romina quien siempre ha llevado una buena relación con su familia, además dijo que nunca la verán peleado ni con su madre o hermanos.

Como era de esperarse, las redes sociales de inmediato reaccionaron a las declaraciones que hizo la también influencer mexicana, quien en los últimos dos años ha destacado en el mundo de las redes sociales, ya que se ha convertido en una influyente importante que ha luchado contra las etiquetas del cuerpo de la mujer.

"No veo en que está mal en pedir que apoyen a su madre y más viviendo en la misma casa", "Niurka no tiene por qué mantener a su pareja, para eso ella es un Diosa guerrera y con la fuerza de una águila que hasta les enseña a sus hijos a valerse por ellos mismos", "Usted es patética mujer no cambia", escriben las redes sociales.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que Romina Marcos siempre ha sido una chica que no se mete en problemas de ningún tipo, pues siempre ha sido una mujer enfocada de su trabajo, pero cuando se trata de un escándalo familiar, ella de inmediato defiende a los suyos en redes o por medio de los medios.