Romina Marcos defiende la religión que practica Niurka asegurando que no es bruja

Romina Marcos de 26 años de edad, decidió defender a su madre, quien está en La Casa de Los Famosos, pues desde hace unos días se ha dicho que Niurka de 54, le está haciendo brujería a Laura Bozzo, es por eso que dio la cara por ella asegurando que no es bruja como todos piensan y mucho menos que haga el mal.

Y es que mientras Niurka peinaba a Laura Bozzo en el reality show, se empezó a decir que le estaba haciendo un trabajo de santería, pero de inmediato, Romina Marcos dijo que la religión de su madre no es para nada peligrosa, pues lejos de hacer el mal ha sanado a la cubana de muchas cosas, además respeta mucho sus creencias.

"La gente no sabe ni tiene ni la menor idea de lo que es la religión de mi mamá, la gente no tiene ni la menor idea de la fe que mi mamá le tiene a esa religión, de lo que la ha ayudado esa religión a mi mamá, mi mamá no le hace brujería mala a nadie no se mete con nadie, jamás va a aplastar a alguien por medio de su religión, su religión la protege", dijo Romina Marcos.

Aunque desde hace años se ha dicho que la religión que practica la cubana es mala, es la también cantante quien le puso un alto a todo lo que se dice de ella en cuanto a su religión, pues nadie nunca la había defendido, pero desde que su vida quedó expuesta en La Casa de Los Famosos la joven decidió poner un alto al hater.

"Cuando no tiene talento ni carisma, pero aferrada a estar en el medio artístico cuando hay más cosas productivas", "Esta pobre vieja deberías de pensar lo que está haciendo porque todo lo malo que hace se le va a regresar ahí, así es de que prepárate Niurka Marcos todo lo malo que se hace en la vida todo se regresa y doble", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que Niurka se ha convertido en una de las rivales más fuertes del reality show donde está, pues el público ama su personalidad.