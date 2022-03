Romina Marcos, en traje de baño, demuestra que no le pide nada al físico de impacto de su madre

México.- Desde que comenzó a ganar atención dentro del mundo del espectáculo, la actriz y cantante Romina Marcos no ha parado de recibir críticas por su físico, a pesar de ello, prefiere enfocarse solamente en lo positivo y demostrar que no le importa lo que digan los demás.

Un reciente video publicado por la joven artista en su perfil de Instagram deja en claro que a ella no le importa que sigan hablando sobre ella, incluso, agregó un mensaje para todos aquellos que se la pasan criticándola: "Cada vez me importa menos lo que dicen y me importo más yo".

Y callo bocas de la mejor manera; luciendo una figura de impacto traje de baño con el que demuestra que no le pide nada al físico de su madre, del cual muchos han hablado, e incluso, aseguran que no logró heredar.

El video de Romina Marcos utilizó un audio viral de TikTok el cual actúa, primero comienza bailando y siendo muy positiva frente al lente de la cámara y posteriormente se sorprende por un extraño sonido, mismo que termina ignorando.

Se trata de una referencia y una clara señal de que no le importa que sigan hablando sobre ella, principalmente su físico, pues está aprendiendo a amarse sin importar sus imperfecciones, un mensaje que ha retumbado en Internet.

Cada vez que tiene la oportunidad, Romina acude a sus redes sociales para enviar mensajes repletos de empoderamiento para sus seguidores, principalmente para quienes atraviesan una situación similar a la suya, en donde recibe críticas y ataques por su físico.

Leer más: Lizbeth Rodríguez como una coqueta rubia se apodera del teatro