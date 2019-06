Romina Marcos, hija de Niurka, cuenta la verdad de su detención

Anteriormente varios medios de comunicación dieron a conocer que Romina Marcos, hija de la cubana Niurka Marcos, habría sido detenida el pasado jueves en la ciudad de México por portar una pipa para consumo de marihuana. La joven estaba acompañada de su novio al momento del arresto y fue trasladada a un Ministerio Público.

Estando ante un juez, la hija de Niurka demostró que en ningún momento se encontraban ni fumando ni tenían posesión de marihuana; además señalaron que fueron detenidos porque las autoridades solo consideraron sospechosa su actitud.

Ante el revuelo que se causó Romina Marcos aclaró toda esta situación. A través de sus Instagram Stories comentó: “nada más quiero que se enteren por mí, porque seguramente se van a enterar, tuvimos un percance, nos pararon los policías, nos revisaron, encontraron una pipa y pues ahí se aprovecharon un poco de la situación, nos llevaron a un juez cívico y al final pues obviamente salimos porque pues nosotros ni siquiera estábamos fumando ni nada, la pipa estaba ahí nada más”.

La hija de la llamada "Señora escándalo" desmintió haber estado fumando marihuana en la calle, como aseguraron los primeros reportes policiales y se ha informado en varios medios de comunicación.

“Las notas que están sacando a lo mejor el encabezado no es el mejor porque dice ‘detienen a hija de Niurka Marcos por estar fumando marihuana en la calle’. Eso no es cierto, eso pues los medios de cierta forma lo tienen que hacer para llamar la atención al final es su trabajo y lo respeto pero eso no es cierto”, comentó la joven integrante del grupo Sicks.

"Nosotros no estábamos fumando, aquí yo con mi cara Romina con mi voz les estoy diciendo lo que pasó y así fue para que no se dejen llevar por ese tipo de encabezados que traen las notas, pero no, en ningún momento nosotros estábamos fumando".

Luego de lo ocurrido, la vedette Niurka Marcos defendió a su hija a través de su cuenta de Twitter: "la gente que critica a mis hijos es gente pend..., por lo menos mis hijos trabajan ya viven solos y no son unos y unas viejas y viejos de 30 a 60 años que no trabajan, que pena les deben de dar que mi hijo desde muy pequeño trabaja y ustedes no".

Asimismo Niurka aclaró que no pagaron ninguna multa, pues su hija y su novio no cometieron ningún delito.