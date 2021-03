Romina Marcos se suma a las mujeres naturales y se quita implantes de pecho

Romina Marcos de 24 años de edad le dijo adiós a los implantes de pecho y al igual que otras artistas se sumó al movimiento de tener un cuerpo más natural.

La hija de Niurka Marcos, quien es una youtuber muy popular compartió un impactante mensaje de como las mujeres deben ver su cuerpo como un templo sin la necesidad de tener cosas materiales o por hacer caso a los estándares de belleza.

"Hace un mes me quité los implantes. Hace un mes tomé una de las mejores decisiones de mi vida, definitivamente no pienso igual que la mujer de 20 años que por presión social decidió operarse y ponerse más bubis (porque si tenía), hoy sé que nadie más puede decidir sobre mi cuerpo y que no tengo que ser como nadie, escribió Romina Marcos.

Para quienes no lo saben Romina Marcos se ha convertido en una mujer mucho más independiente, esto desde que se mudó sola a un departamento en la Ciudad de México.

Todo cambio que decidas hacer en tu cuerpo que sea POR QUÉ TÚ QUIERES y recuerda que siempre debe ser algo que te haga sentir bien y que te ayude a sentirte más segur@, si hace lo contrario, no está bien, sigue Romina Marcos con su mensaje.

Además Romina Marcos le dijo adiós al sedentarismo desde hace unos años y ahora es una mujer fitness muy popular en redes debido a todo lo que ha logrado.

"Eres una niña sumamente hermosa como eres... desde dentro y desde siempre...", "Te admiro mucho con cada cosa que haces", "Wow! no me dejas de inspirar y sorprender", le escriben a Romina.