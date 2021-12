Romina Marcos y Josh Gutiérrez se convierten en los ganadores de Las Estrellas Bailan en Hoy

Romina de 23 años de edad y Josh Gutiérrez de 34 se convirtieron en los ganadores absolutos de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde causaron asombro, pues aunque el público ya se imaginaba que llegarían lejos nunca pensaron que en realidad se llevarían el trofeo de la segunda temporada donde lo dieron todo.

Como muchos ya lo saben al principio Romina tuvo pequeños roces con los tiempos de su compañero, pues se dieron a conocer en el programa Hoy, pero conforme pasaban las semanas la hija de Niurka y Josh comenzaron hacer las cosas de la mejor manera empezando por las coreografías que les ponían, pues las dominaban muy bien.

Además, la final estuvo llena de muchas sorpresas pues todos andaban de gala incluso los conductores del matutino armaron una coreografía al principio del programa dejando a todos con el ojo cuadrado, ya que lo hicieron muy bien en tan pocas horas algo que les aplaudieron.

Por su parte Romina y Josh lucieron muy elegantes en todo momento con vestuarios espectaculares con los cuales brillaron en todo momento en la pista de baile, además se les vio que sí se divirtieron pues lejos de tener estrés por la gran final lo disfrutaron al máximo, ya que es una competencia sana.

"Fue espectacular esta segunda temporada me encanto", "Queremos la reacción de mamá Niurka, se imaginan a Niurka lo Feliz, hoy ganó Romi y el Domingo va a ganar Emilio en ¿Quién es la Máscara?", "La verdad mi admiración sólo los que tenemos este problema de cadera sólo entendemos Ojalá ganen", escriben las redes.

Ensayó con la cadera lastimada

Para quienes no lo saben Josh estuvo ensayando toda la temporada con la cadera lastimada, así lo mencionó en el programa Hoy donde el jurado les aplaudió no solo por la disciplina, sino por las ganas de no querer defraudar al público que esperaba con ansias esta temporada.

Incluso antes de recibir el veredicto final después de haber bailado los dos finalizaron con un poco de lágrimas por todo lo que se han enfrentado, además Romina le pidió perdón por haberlo juzgado mal en un principio.

Leer más: Así de impresionada dejó Lady Gaga a Salma Hayek al grabar La Casa Gucci