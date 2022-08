Romina Poza hija de Mayrín Villanueva en bikini bien pegadito goza de su bendita juventud

Romina Poza de 21 años de edad de nueva cuenta, causó revuelo en redes sociales, esto después de haber portado un bikini negro espectacular con el cual se le miraba tremendo cuerpazo a la hija mayor de Mayrín Villanueva quien cada vez más está destacando por heredar la belleza de su famosa madre.

Y es que en los últimos meses se le ha visto a Romina Poza sacando su lado más sensual con el cual ha dejado con la boca abierta a más de uno, pues siempre se le ve desatando la locura, ya sea en bikini o con ropa de temporada, la influencer mexicana siempre se impone y hoy lo hizo con estas poses de diosa.

"No es que seas hermosa, es que eres una Diosa", "Me encanta que compartas esto conmigo", "Quisiera ser de bonita como tu", "Wowww... beautifulll...espectaculares fotos y sabias palabras saludos desde Cuba", "Me encanta ese pañuelo de seda. De dónde es?", "Que parecido asu papa Jorge posa bendiciones hermosa", "Por qué no soy ella yo? avd hermosa foto bendiciones", "Te calmas ya con tanta belleza", escriben las redes sobre la belleza de la joven.

Una de las cosas que desean saber los fans de esta joven es como ha logrado conservar ese cuerpazo que se carga y es que pocas veces se le ha visto compartir alguna rutina deportiva, por lo que podría ser que dicha figura solo sea por la genética que le heredó su guapa madre la cual se ha comentado en más de una ocasión.

Para quienes no lo saben siempre se ha notado el gusto que la joven tiene no solo por la moda, sino por el modelaje, ya que su cuenta de Instagram está plagada de muchas fotos artísticas donde se le ve increíble enamorando a todos sus fans quienes le dicen a cada rato si está soltera, por lo que podría sorprendernos en un futuro de una manera mucho más profesional.