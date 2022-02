Romina quiere ser el orgullo de su familia al ganar la corona infantil del carnaval

Como toda niña de su edad, Romina Hernández es alegre, simpática, platicadora y muy divertida, pero también tiene muchos sueños que desea cumplir. El más anhelado sin duda alguna es el de convertirse en Reina Infantil del Carnaval 2022, para ser el orgullo de toda su familia. Con una sonrisa siempre en su rostro, la pequeña platicó para EL DEBATE qué otras cosas le apasionan de la máxima fiesta de los mazatlecos.

Paco Vazga la animó a participar como candidata

Esta es la primera ocasión en la que Romina participa para reinita y comenta que fue el actual Rey de la Alegría, Paco Vazga, quien la animó a participar.

“Desde chiquita a mí me ha gustado el carnaval, pero este año el que me animó a participar como candidata fue Paco Vazga; le dijo a mi mamá y me inscribió.”