Rompe el silencio Galilea Montijo sobre supuesta infidelidad de su esposo Fernando Reina Iglesias

Fernando Reina Iglesias no solo le habría sido infiel a su bella esposa Galilea Montijo, sino que también habría tenido un hijo fuera del matrimonio, según comentó el periodista de espectáculos Jorge Carbajal en el programa "En shock" que se transmite por YouTube: "desde hace ya tiempo, le ha estado poniendo los cuernos constantemente, ella viajaba mucho por trabajo, entonces él por su lado estaba en otros rollos".

Supuestamente el empresario mexicano y ex Director General de Promoción y Fomento al Desarrollo de la Secretaría de Fomento Turístico de Guerrero, tendría un amorío con una compañera de trabajo en el gobierno de Atizapán, Estado de México. Según Jorge Carbajal ante estos rumores hay dos opciones: una que efectivamente le habría sido infiel a la conductora de televisión o la otra, que pudiera tratarse de una información que se está colando en Atizapán como forma de pleito político.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Galilea Montijo habló al respecto, señalando que tanto el padre de su hijo Mateo como ella, están acostumbrados a los chismes. "Confío en mi esposo, lo que él me diga, eso es, no tengo idea (de donde surgieron estos rumores de infidelidad)".

Ante los reporteros de diversos programas de espectáculos, la también actriz de telenovelas resaltó que su esposo Fernando Reina Iglesias, es una persona que se la pasa trabajando por su familia: "no sale de fiesta, hasta le digo: 'vete con tus amigos, sal', no quiere, no le gusta, se la pasa haciendo deportes y si no, está en la casa con sus hijos, así que está cañón y yo creo que como mujer una se daría cuenta (de una infidelidad)". (Galilea Montijo e Inés Gómez Mont, del insulto del "doña table" a una gran amistad y comadrazgo).

Él también ha aguantado vara cuando han salido cosas mías, ustedes saben que el mundo de la política es pesado, igual que el de espectáculos, él trata de no salir conmigo para que no se hagan chismes y le dije: 'ni modo, te tocó esta vez, mi vida'.

Hace unos días el ex regidor del ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, compartió en sus redes sociales un comunicado donde negaba rotundamente todo lo que se estaba diciendo sobre él, mencionando que su círculo más cercano de personas, eran testigo del amor, entrega y compromiso que tiene para con su familia y trabajo. Asimismo el compadre de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, se preguntó que ganaban las personas que inventaron dichos rumores, con dañar su honra.

"Por lo que a mí respecta entiendo que la maldad, la cobardía y la intriga son parte de la condición humana, lo que no comprendo es qué ganan con acusaciones infundadas, que pretenden dañarme y de paso lastimar a mi familia". El esposo de Galilea Montijo (quien hace unos años fue novia del futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco), manifestó que su vida era transparente y completamente dedicada a su esposa y tres hijos (dos de estos los tuvo en su primer matrimonio).

Sobre si llevarán a cabo alguna demanda contra quien resulte responsable, la conductora del matutino "Hoy" dijo que a su esposo y a ella les "da mucha flojera ver si vamos a demandar, a veces sí te dan ganas, ya cuando te trae alguien que no te suelta, sí dan ganas, pero por el momento estamos tranquilos".