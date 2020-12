Rompe el silencio Geraldine Bazán con respecto al video íntimo de su ex esposo Gabriel Soto

"Una raya más al tigre", fue lo que expresó el actor mexicano Gabriel Soto ante la filtración de un video íntimo suyo en Internet. El galán de telenovelas salió a dar la cara y aclaró que ese video lo grabó hace varios años, además expresó su sentir ante la violación que tuvo su intimidad. Una de las reacciones más esperadas era la de su ex esposa Geraldine Bazán, quien ha roto el silencio sobre este tema.

En la declaración que hizo en sus redes sociales el actor quien interpretó en el 2001 a "Ulises el feo" en la telenovela "Amigas y Rivales", manifestó que se hacía responsable sobre lo sucedido y además, pedía a sus amigos en los medios de comunicación "todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado, para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y de mi pareja".

Geraldine Bazán estuvo unos días en Aspen, Colorado pasando un vacaciones navideñas y a su regreso a la Ciudad de México, tuvo una breve charla con un reportero del programa "Suelta la Sopa" de la cadena hispana Telemundo, quien le preguntó su opinión sobre el video íntimo que se filtró del padre de sus hijas Alexa Miranda y Elissa Marie.

Es algo yo creo que bastante vergonzoso para él y demasiado vergonzoso para mis hijas.

"Toda una señora, por eso se ha ganado la admiración y el respeto de su público", "ella es una dama, jamás va a hablar mal del padre de sus hijas y menos en público", "excelente respuesta", fueron algunos de los comentarios en el video publicado en la cuenta de Instagram del show de televisión antes mencionado.

Tras la filtración de dicho video surgieron varios rumores, entre estos, que Gabriel Soto se lo había enviado a la actriz rusa Irina Baeva, cuando aún estaba casado con Geraldine Bazán. Otros rumores señalaban que el también promotor deportivo de box, en realidad le había mandando este video a la mamá de sus hijas. (¿Qué ha sido del ex novio de Geraldine Bazán, el actor Santiago Ramundo?).

Hace unos días Irina Baeva también reaccionó a la filtración del video de su novio Gabriel Soto. Ante las cámaras de "Suelta la Sopa" mencionó que no se iba a incluir en un tema que no fue en su año. De igual manera mostró su preocupación por las hijas de su pareja sentimental, "no me corresponde a mí dar declaraciones al respecto, de verdad, no me voy a incluir en un tema y le preguntaran a quién le tengan que preguntar y todos tengamos respeto porque hay dos pequeñas de por medio".

La actriz de 28 años de edad y originaria de Moscú, Rusia, agregó que Gabriel Soto como su pareja, como el hombre con quien estaba y amaba, tenía todo su apoyo y confianza: "lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio".

Geraldine Bazán asegura que Gabriel Soto le fue infiel con Irina Baeva, uno de los motivos que los llevaron al divorcio. Hace un tiempo la actriz mexicana compartió un video en su canal de YouTube donde contaba su verdad, explicando como Irina (supuestamente) se fue metiendo poco a poco en su matrimonio con el padre de sus hijas.

Gabriel Soto e Irina Baeva trabajaron juntos por primera vez en el 2016, al protagonizar la telenovela de Televisa "Vino el amor", bajo la producción de José Alberto "El Güero" Castro (ex esposo de la actriz y Primera Dama de México Angélica Rivera). Supuestamente durante las grabaciones de este melodrama, surgió la pasión y amor entre los actores. "No es nada sorpresivo, creo que todo el mundo lo sabía", dijo Geraldine Bazán en septiembre de 2018, cuando su ex esposo e Irina, hicieron pública su relación amorosa.