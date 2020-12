Rompe en llanto Millie Bobby Brown al relatar desagradable encuentro con fan

Estados Unidos.- Es verdad que como fans de alguna celebridad nuestro mayor sueño es que tal artista nos haga caso, llegando en ocasiones a hacer locuras estrafalarias para lograrlo, con las que se nos puede llegar a olvidar que ellos, como nosotros, son humanos que sienten y que tales acciones pueden llegar a ser abrumadoras para ellos. Eso fue lo que sintió la joven estrella de la serie de Netflix "Stranger things", Millie Bobby Brown, quien al grabar un video contando su desagradable vivencia no pudo contener el llanto.

El día de ayer, Bobby Brown decidió compartir con todos sus seguidores su penoso encuentro con una fan. A través de una storie en su cuenta oficial de Instagram, la actriz de 16 años relató cómo fue que una fan intentó grabarla mientras ella estaba en una tienda haciendo compras de navidad con su madre, esto a pesar de que la actriz de Enola Holmes se rehusara a ser grabada.

"Ella dijo: '¿Puedo grabar un video tuyo?' Dije: "no". ¿Por qué querría alguien un vídeo de mí? No es un vídeo de ambas. De mí", explicó Brown en su storie. "No necesito justificárselo a nadie. Si no quiero que me graben, no es necesario", añadió.

Sin embargo, con todo y la rotunda negativa de la joven actriz, la seguidora decidió documentar los movimientos de Millie Bobby Brown, quien de inmediato, al darse cuenta de lo que hacía esta persona la encaró.

"Yo estaba pagando y ella pasó junto a mí y comenzó a grabarme. Y yo dije: 'Soy un ser humano. ¿Qué más puedo decirte?'. Ella dijo: 'Entonces, ¿no puedo grabar un vídeo de un ser humano?' No puedes hacerlo cuando te he dicho que no", siguió contando Brow que no pudp evitar que se le salieran unas cuantas lagrimas . "Me molesta que la gente intente sobrepasar los límites y me gustaría que la gente fuera más respetuosa", se quejó la embajadora de la campaña «Together #WePlayStrong» para promocionar la igualdad en el fútbol de la UEFA.

"Todavía estoy tratando de aceptar todo esto y todavía es abrumador. ¿Dónde está mi derecho a decir 'no'? Me tomaré una foto contigo siempre y cuando no pases el límite y trates de discutir conmigo, tengo mi derecho a decir 'no'", declaró un poco más calmada la actriz de Stranger Things.

Bobby Brown aclaró que el motivo principal por el que estaba grabando y compartiendo ese archivo multimedia era para hacer un llamado a todas las personas a que respetaran los derechos de los demás no importando si esa otra persona es una celebridad o no.

"Estoy haciendo este video para decir que tienes que mostrar más respeto por los demás, sin importar quiénes son o qué hacen. Se trata simplemente de modales", arguyó la modelo de 16 años.

Los nuevos proyectos de Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown actualmente se encuentra trabajando en la producción cinematográfica Damsel, en la que la joven actriz dará vida a Eloide, joven princesa que será engañada con un falso matrimonio con el príncipe Harry, para terminar desvelando que los verdaderos planes son sacrificarla a un temible dragón, por lo que deberá hacer uso de todas sus capacidades, tanto físicas como mentales, para poder escapar de las garras y dientes de este mitológico monstruo. (Millie Bobby Brown vestida de princesa luchará contra dragones en Damsel)

Hasta el momento se sabe que que la cinta estará dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo a partir de un guion escrito por Dan Mazeau. Además de Brown, quien se verá involucrada en la producción ejecutiva de dicha obra, también colaborarán Mazeau, Zack Roth y Chris Castaldi.

Tal parece que muy pronto volveremos a ver a nuestra joven con habilidades psíquicas y un limitado vocabulario favorita en la pantalla grande y chica.