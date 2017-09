El príncipe William y Kate Middleton rompen con tradición

Tras la noticia de que el príncipe William y Kate Middleton esperan a su tercer heredero han acaparado todos los titulares internacionales del mundo, por si fuera poco, la espera de este nuevo bebé a generado mucha controversia en la jerarquía real.



El anuncio que genero el embarazo no solo paro ahí, sino que los Duques de Cambridge rompieron con la tradición familiar de solo tener dos hijos, esta peculiar tradición ha permanecido en la familia británica por más de 58 años.



La máxima jerarca la reina Isabel II fue la ultimo personaje en la familia real en tener cuatro hijos los cuales son Charles, la princesa Anne, el príncipe Andrew y el príncipe Edwar, además ninguno de los herederos tuvo más de dos hijos.

Los Duques de Cambridge/AP



El príncipe Carlos es padre de William y Harry hijos de la también desparecida princesa Diana, mientras que Anne es madre de Peter Philips y Zara Tindall, Andrew tiene dos hijas llamadas Beatrice y Eugenie y por último el príncipe Edwar es padre de James y Lousie Windsor.



La pareja real más mediática han roto varios "principios" y con la llegada de su tercer hijo quien llegará en la primavera del año próximo no será una excepción, aunque esta no era una regla escrita con sangre ni nada por el estilo, aunque no era la costumbre, la monarquía espera con ansias al próximo heredero de los Duques de Cambridge



ANUNCIAN SU TERCER EMBARAZO

El palacio comunicó el embarazo después de que la duquesa se viese obligada a cancelar hoy un compromiso oficial en Londres debido a que padece hiperémesis gravídica, las mismas náuseas que experimentó en los primeros meses de gestación de sus dos hijos.



La esposa del príncipe Guillermo, que es atendida en su residencia oficial del palacio de Kensington, tenía previsto visitar hoy un centro infantil en el norte de Londres, según la fuente, que no ha indicado de cuántas semanas está embarazada la duquesa.

Los Duques se encuentran muy contentos con la espera de su tercer heredero/EFE



Se espera que el nacimiento tenga una gran atención mediática, como ocurrió con el nacimiento de Jorge en 2013 y el de Carlota en 2015, ambos en la capital británica.



El nuevo integrante de la familia real será el sexto bisnieto de Isabel II, ya que, además de los dos del príncipe Guillermo, es bisabuela de los dos hijos de su nieto Peter Philips -Isla y Savannah Phillips- y uno de su nieta Zarah Phillips -Mia Tindall-.

La reina Isabel II/EFE

Según los comentaristas, se esperaba que los duques de Cambridge optaran por tener al menos tres hijos ya que la duquesa, que tiene dos hermanos -Pippa y James-, siempre habló de la alegría de haber pasado una infancia feliz con ellos dos.



APUESTAS EN INGLATERRA TRAS EMBARAZO



Los casinos de Inglaterra cuentan con un nuevo atractivo muy peculiar, se trata de apostar con la novedad que la Duquesa de Cambridge esté esperando a su tercer heredero.

Imagen tematica/Internet



El nombre del tercer hijo de la pareja real también ha generado mucha incertidumbre, el casino Paddy Power revela que podría ser Alice 8-1 y Victoria arrojan los resultados, pero si él bebe puede ser varón podría ser Henry con 10-1 y Arthur con 10-1 otros nombres relacionados son Georgina, Emma, Harriet y Thomas con 66-1y por último Arabella, Hugo y Tabitha con 80-1.

Con información Quien/EFE

Te puede interesar