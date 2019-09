Rosa y rojo el color de los vestidos en Los Premios Emmy

¿Alguien envió un memo? Taraji P. Henson, Zoe Kazan, Susan Kelechi Watson, Mandy Moore y Marisa Tomei se presentaron a los Emmy en dos tonos de rosa y rojo que destacaron en la alfombra púrpura de los premios.

Los tonos duales fueron la tendencia más fuerte entre las mujeres el domingo por la noche, donde los atuendos de Zendaya, Gwendoline Christie y la actual alfombra roja querida Billy Porter también llamaron la atención.

Si bien es común ver muchas estrellas con un determinado color, la combinación de rosa y rojo fue particularmente llamativa en la alfombra púrpura de los Emmy.

"Con muchos que también muestran indicios de los audaces hombros de los años 80, muestra un optimismo emergente en la alfombra roja y una disposición a divertirse un poco con la moda", dijo Kerry Pieri, directora de moda y características de HarpersBazaar.com.

Gwendoline Christie a su llegada al evento/AP

El vestido de tul francés de Henson con una capa roja pura fue una colección personalizada de Vera Wang. El vestido de seda negro, magenta y rosa de Kazán con detalle de lazo era Gucci. Badgley Mischka creó la versión de Kelechi Watson, en crepé rubí con mangas rosadas que se cayeron del hombro. Moore vestía Brandon Maxwell, una blusa gazar de sarga rosa con una falda roja de crepé.

Los corsés también tuvieron un momento increíble. Indya Moore vestía Louis Vuitton blanco y Zendaya meció a Vera Wang en verde con un top atrevido.

“Ambos también tenían rendijas hasta allí, haciendo de este el enfoque actual de algo sexy. Tal vez eso significa que todos estamos finalmente listos para pasar del vestido desnudo ", dijo Pieri.

Regina King con su elegante vestido dejó a más de uno impactado/AP

Pieri consideró que la capa de Burdeos intensamente de "Juego de Tronos" de Christie parecía casi un fracaso. Mientras vestía disfraces, dijo, "celebrar el final de un gran drama épico de fantasía a veces requiere túnicas doradas".

Christie fue Brienne de Tarth en la popular y difunta serie de HBO, que ganó los máximos honores al mejor drama en la ceremonia.

Marielle Bobo, directora de moda de Essence, dijo que la espuma de mar era otra sombra del día: Regina King, Brittany Snow, Jameela Jamil y Padma Lakshmi.

"Se quedaron atónitos en el suave tono pastel que complementa una variedad de tonos de piel", dijo Bobo, señalando también el desfile rojo y rosado que resultó en una "combinación inesperada pero refrescante".

También hubo algunos momentos metálicos clásicos de Hollywood, incluidos Julia Louis-Dreyfus en oro con lentejuelas y Rachel Brosnahan en azul marino, este último ofreciendo una "versión moderna del glamour de Hollywood con acentos arquitectónicos", dijo Bobo.

Laura Linney, Chrissy Metz, Niecy Nash, Dominique Jackson y Patricia Clarkson abrazaron miradas de lentejuelas.

Brittany Snow apareció muy sexy en la gala/AP

Kerry Washington, Angela Bassett y Amy Poehler optaron por pantalones, mientras que Porter, que ha aparecido en los titulares con sus vestidos de alfombra roja, eligió pantalones con rayas brillantes de Michael Kors y un enorme sombrero llamativo con un ala altísima a un lado de Stephen Jones. Porter terminó haciendo historia más tarde como el primer hombre abiertamente gay en ganar un Emmy al mejor actor en una serie dramática por su papel de Pray Tell en "Pose" de FX.

Misa Hylton, socia creativa y diseñadora global de MCM, fue una de las fanáticas del vestido de tul Reem Acra personalizado de Ava DuVernay que gritaba princesa en cristales de oro Champagne y bordados de lentejuelas.

"Fue tan impresionante", dijo. "Absolutamente preciosa. Ella se veía muy elegante y hermosa. No estoy acostumbrado a que se vista así. Ella definitivamente cautivó ".

Courtney B. Vance y su pareja como siempre demostraron estilo/AP

También en su lista de mejor vestida estaba Jamil. Fue llamada menta por la diseñadora, Monique Lhuillier. Tenía una falda de bola plisada con un top bandeau de una sola manga. Lo llevaba con un labio naranja brillante y esmalte a juego en las uñas.

“Parecía una princesa pero era muy moderna. Me encantó el flequillo y su largo cabello ”, dijo Hylton. "Me encanta el color y me encanta lo inesperado".

Entre sus fallas: Greta Lee con un top iridiscente de hojaldre verde pistacho con una falda completa. Hizo uso de los bolsillos de su look en la alfombra morada.

"Veo tal vez a dónde iba, pero no pensé que le quedara bien", dijo Hylton. "Tal vez si fuera negro habría sido un aspecto más clásico".

Amy Poehler a punto de anunciar a los nominados/AP

Hylton estaba decepcionado por una buena mitad de la alfombra.

"Estaba aburrida", dijo. “En los hombres, los trajes marrones eran simplemente monótonos”.

Pero Jonathan Evans, director de estilo de Esquire, elogió a los hombres de marrón como Dan Levy y otros que cambiaron las cosas. También incluyó a "Brett Gelman con su esmoquin oxidado y la llamativa corbata de aire de Kit Harington".

Bobo contó a Zendaya entre sus victorias en la alfombra.

"Me dio recuerdos de su momento en Met Gala Disney", dijo, "pero esta vez sirvió a la realidad de Poison Ivy con mechones de fresa para complementar su número verde".

Niecy Nash con su majestuoso diseño/AP

También anunció a Bassett, con un aspecto carmesí personalizado de Antonio Grimaldi, con un escote escultural y un espectacular detalle de capa en la parte superior. Bobo dijo que la actriz "continúa haciendo olas en la alfombra roja".

Pero su mejor momento fue Lee con Christopher John Rogers, un top y falda de su colección primavera-verano 2020.