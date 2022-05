Rosalía, Bad Bunny, Maluma y otras estrellas latinas ponen sabor al Met Gala 2022

México. La Met Gala 2022 se celebra esta noche en Nueva York, USA, con la presencia musical de figuras del espectáculo internacional, entre ellas Rosalía, Bad Bunny, Cardi B, Camila Cabello, Anitta y Maluma.

El Instituto de la Moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York organiza este evento anualmente y participarán en él alrededor de 300 figuras culturales con su interpretación del código de vestir: la "época dorada" de EE.UU.

De acuerdo a información en varios portales de noticias al Met Gala 2022 también asistirían la familia Kardashian casi al completo: Kim, Khloé, Kourtney, sus hermanastras Kylie y Kendall Jenner y su madre Kris Jenner; las cantantes Olivia Rodrigo y Katy Perry, o las supermodelos Naomi Campbell, Bella y Gigi Hadid.

La alfombra roja de la Met Gala 2022 es también uno de los eventos más esperados, puesto que en ella desfilarán celebridades modelando atuendos al último grito de la moda, extravagantes en su mayoría seguramente y con un código de vestimenta basado en Gilded Glamour, la Edad Dorada de Nueva York.

Rosalía comparte en Instagram que ya está a punto de irse a la Gala del Met 2022. Foto de Instagram

La muestra más reciente tendrá una continuación gracias a In America: An Anthology of Fashion, que explora las raíces de la moda estadounidense. Este tributo será exhibido en el Museo Metropolitano de Arte del 5 de mayo hasta el 5 de septiembre de 2022.

Entre los anfitriones de este año destacan en la Met GALA Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King y Lin-Manuel Miranda como copresidentes oficiales, y también se contará con la presencia del diseñador Tom Ford, la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, y Adam Mosseri, de Instagram.

La Gala del Met se celebra desde 1948, dos años después de que el Instituto del Vestido se trasladara al Museo Metropolitano de Arte, también se le identifica como Costume Institute Gala y es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.1

Los fondos recaudados en la gala constituyen todo el presupuesto anual de Instituto del Vestido y, según se informa en la biografía del evento, en 2010 alcanzaron los 9 millones de dólares.

Otras de las muchas celebridades a la Met Gala 2022:

Hailey Bieber

Olivia Rodrigo

Megan Thee stallion

Taylor Swift

Blake Lively

Ryan Reynolds

Pete Davidson

Kaia Gerber

Katy Perry

Gigi Hadid

Timothée Chalamet

Kourtney Kardashian

Travis Barker

Anitta

Vanessa Hudgens

Eiza Gonzalez

Billie Eilish

Harry styles

Shawn Mendes

Emma Charmberlain

Normani