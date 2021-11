Rosalía con vestido azul de mariposas conquista Mallorca con su belleza

Rosalía de 28 años de edad conquistó Mallorca esto después de ponerse un vestido en color azul el cual se le miraba espectacular pues parecía una verdadera princesa, aunque el vestido era algo muy sencillo a los que estamos acostumbrados a verla este no ocupó de mucho para que sus fans quedaran fascinados.

Al momento de la redacción la foto de cantante española alcanzó más de 300 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, por si fuera poco los detalles que más sobresalieron sobre el vestido transparente en color azul fueron unas bellas mariposas las cuales estaban colocadas en diversas partes del glamoroso outfit de noche.

"Fenomena y ARTISTA que brilla donde vas y lo haces muy bien rosalia FELICIDADES", "Especial para un retrato al óleo", "No se que me pasa ... Que me debilito tanto cuando te veo", "No se que significa pero me encanta", "Por eso es que yo la Amoooo Por lo Humildeeee que es", "Hola Rosalía respóndeme él DM por favor sueño ser como tú una gran artista y con un artes increíble por favor si puedes me responde", escriben a Rosalía.

Rosalía con un vestido azul espectacular/Instagram

Regresando con el vestido de la intérprete de Con Altura se miraba espectacular pues se acentuaba muy bien en su figura incluso su cabello recogido le favoreció bastante, ya que realzó su perfecto rostro el cual tuvo un maquillaje sencillo para la noche.

Acompañada de Rauw Alejandro

Rauw Alejandro como era de esperarse acompañó a Rosalía al evento y también lució muy bien pues se puso un traje oscuro a rayas, además de su joyería la cual realzó totalmente pues al cantante le fascina verse espectacular cuando sale con su famosa novia.

Actualmente se han convertido en la pareja del momento pues en el pasado solo se rumoraba sobre su relación, pero cuando se les vio juntos por primera vez las redes quedaron fascinadas por la relación de los dos cantantes quienes tienen varios éxitos colocados en la radio, por si fuera ya se les ha visto tomando vacaciones juntos algo que deseaban desde hace tiempo pues han trabajado bastante.

