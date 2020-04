Rosalía da detalles de su esperada colaboración con Billie Eilish

Rosalía, quien se encuentra llevando a cabo su cuarentena en la ciudad de Miami, Florida, fue la invitada especial este martes en la radio estadounidense Beats 1, donde puso algunas de sus canciones preferidas de flamenco y reveló que su esperada colaboración con Billie Eilish está "casi terminada".

"En las últimas dos semanas he intentado terminar la colaboración con Billie Eilish; me parece que ya está cerca, creo que los arreglos los acabé ayer. Siento que la producción, el diseño de sonido, está casi terminado, así que solo necesito que Billie me mande su parte vocal y que ellos (Billie Eilish y su hermano Finneas) me envíen las ideas que quieran añadir porque ya estamos ahí", comentó Rosalía.

La cantante española compartió con sus fans una playlist de algunas de sus canciones preferidas, con una especial atención al flamenco. Así, sonaron en Beats 1 Los Chichos ("Ni más ni menos"), Camarón de la Isla ("Como el agua") o El Niño de Elche ("El prefacio de la malagueña de El Mellizo").

Pero la sesión preparada por Rosalía también miró a otros horizontes musicales, desde el barroco de Johann Sebastian Bach (fuga "St. Anne" en Mi bemol Mayor) al R&B de Frank Ocean ("Cayendo") pasando por el punk de Sid Vicious ("My way"), el góspel de Aretha Franklin ("Amazing Grace") o el reguetón de La Goony Chonga ("Duro 2005") y Bad Bunny ("Safaera").

Rosalía también dijo hoy que tenía previsto lanzar el pasado marzo una nueva colaboración con Travis Scott y adelantó, que es un tema "superagresivo" y destinado a los clubs. Sin embargo, consideró que esta canción que "ya está terminada" y que también tiene hecho el videoclip, no era apropiada ahora, por lo que apostó por lanzar "Dolerme" en su lugar.

"Esta canción con Travis Scott tiene una energía que es muy específica para un momento concreto y no sentía que era lo correcto presentarla ahora, no sentía que estaba conectada con lo que está pasando en el mundo en este momento", indicó.

