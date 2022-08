Rosalía y Rauw Alejandro borran fotos de Instagram y todos preguntan: ¿ya no son novios?

Desde que Rauw Alejandro y Rosalía formalizaron su relación ante sus seguidores, se han vuelto una de las parejas favoritas en el mundo artístico, sin embargo, en las redes sociales ha surgido el rumor de una separación, pues la popular pareja borró todos sus recuerdos que tenían en Instagram.



Se desconoce cuales fueron las causas por las que la Rosalía, eliminó todas las fotos de su red social, donde aparecía con su pareja, pero dejó las demás donde está ella sola o con sus amistades.



Por su parte, Rauw Alejandro no solo borró las fotografías con la cantante en su cuenta de Instagram, si no absolutamente todo, dejando así solo una publicación, un video, el cual solo puedes reaccionar, pero no comentar.



Otro de los motivos, por los cuales los internautas empezaron a creer que se separaron, fue porque en una cuenta de TikTok, un usuario que se hace llamar Rauw Gallegos, confesó ser Bisexual.



Por lo cual, algunos seguidores empezaron a decir que esa cuenta de red social era oficial del cantante y por tal razón la relación de los famosos había llegado a su fin y tomaron caminos diferentes.



Asimismo, la cantante lanzó un nuevo sencillo llamado “Despechá”, en su portada utilizó una antigua foto en la que estaba Rauw Alejandro, sin embargo, se ve como recortó a su pareja de la imagen.



Sin embargo, pese a todos chismes y rumores de una posible separación, se ha visto a la feliz pareja caminando por las calles tomados de la mano en Milán.



En los videos y fotos de los paparazzi se les ve felices, sonriendo, juntitos, sin mostrar que estén peleados, mucho menos, que hayan terminado con su relación.



Los cantantes, duraron meses saliendo en forma romántica sin confirmar nada, pero creando muchas sospechas de un nuevo amorío, fue hasta septiembre, en el cumpleaños de Rosalía, que formalizaron su relación.