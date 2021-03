Rosé de BLACKPINK al fin tuvo su debut como solista: "seré especialmente feliz si a BLINK le gusta"

Roseanne Park, mejor conocida como Rosé, llevó a cabo su esperado debut como solista con el lanzamiento de su primero álbum sencillo "R" que incluye la canción principal "On the ground" y el B-Side "GONE", canción que había dado a conocer en el show live streaming que tuvo BLACKPINK a fines de enero pasado. En una conferencia de prensa virtual, la cantante originaria de Auckland, Nueva Zelanda, se refirió a estas dos temas musicales como "canciones que vienen como el destino".

Rosé, una de las integrantes del girl group BLACKPINK, contó haber grabado "GONE" hace dos años, "y aún puedo recordar ese momento". Asimismo mencionó que le dijo a Teddy (compositor y productor musical con quien trabajó para su debut en solitario), "'esta canción es tan buena' y la escuché, quería compartirlo con todos, también me gustó mucho 'On the ground', así que, al final se eligieron estas dos canciones, ambas vinieron a mí como el destino sin pensar demasiado en eso".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"On the ground", canción principal de su primer álbum sencillo, fue producida por Teddy y 24 en colaboración con los productores Jorgen Odegard, ojivolta y Jon Bellion. La canción trata sobre darse cuenta de que lo realmente importante está dentro de uno mismo.

Leer más: BLACKPINK lanza su primer full álbum, recordemos el pre debut de Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie

Cabe resaltar que Rosé participó en la composición de ambas canciones, las cuales fueron grabadas completamente en inglés. "Creo que hay un lenguaje que se adapta a cada canción, reflexioné mucho sobre qué idioma encajaría mejor para conseguir más calidad, pensé que el inglés era lo más apropiado, me preocupé y lo pensé mucho porque pensé que los fans podrían no estar satisfechos".

Rosé es la segunda integrante de BLACKPINK en tener su debut como solista. La primera fue Jennie; el 12 de noviembre de 2018 lanzó la canción "SOLO". El BLINK (nombre del fandom del girl group), espera con ansias el debut en solitario de Lisa y Jisoo. "Mientras me preparaba para mis promociones en solitario, me di cuenta de que aprendí mucho mientras hacía las actividades como BLACKPINK, volví a pensar en lo especial que es crecer y aprender juntas, pude sentir más el valor de mis compañeras", manifestó Roseanne Park.

La cantante de 24 años de edad recalcó que con este álbum, espera que se tome como el primer paso "para que me vean tal como soy" y que mientras trabajaba en su debut, se dio cuenta de muchas cosas y recibió mucho consuelo.

Espero que todos los que escuchen mis canciones puedan identificarse con ellas y se sientan reconfortados, seré especialmente feliz si a BLINK le gustan.

Leer más: El poderoso mensaje de BLACKPINK sobre el cambio climático, en vísperas de la cumbre de la ONU

Con respecto al MV de la canción "On the ground", dijo que le gustaba el invierno mientras vivía en Corea del Sur. "Hacía frío, pero construí muchos recuerdos, creo que hice algo con lo que estoy satisfecha gracias a trabajar con grandes personas, estoy feliz".

En un comunicado la agencia surcoreana YG Entertainment, que representa y lanzó a BLACKPINK, comentó al respecto: "esperamos compartir el mensaje de Rosé que tiene la intención de entregar con el primer álbum sencillo, a través de una canción resonante creada con la voz húmeda y delicada pero poderosa y áspera de Rosé, junto con su madurez musical presentada como un hermoso MV".