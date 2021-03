Rosé del girl group BLACKPINK batió el récord establecido por Psy y su "Gangnam Style"

Rosé de BLACKPINK recientemente llevó a cabo su debut como solista, con el lanzamiento de su primer álbum sencillo titulado "R" y que incluye la canción principal "On the ground", así como el B-Side "GONE". La agencia surcoreana YG Entertainment que representa al girl group y a Roseanne Park (nombre real de la cantante), informó que el primer MV en solitario de la joven intérprete, rompió un importante récord que había establecido hace unos años el cantante surcoreano Psy y su aclamado éxito "Gangnam Style".

El MV "On the ground" de Rosé, ha registrado la mayor cantidad de visualizaciones en YouTube en 24 horas. El pasado viernes 12 de marzo, día cuando fue lanzado el video musical en solitario de la integrante de BLACKPINK, obtuvo el registro de más de 41,60 millones de reproducciones en la plataforma ante mencionada, lo que lo convierte en el video musical de un artista solista de K-Pop, más visto en tan solo 24 horas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cuando el rapero, compositor y productor musical Park Jae-sang, mejor conocido como Psy, lanzó el MV "Gangnam Style" el 15 de julio de 2012, obtuvo 38 millones de reproducciones en YouTube en sus primeras 24 horas.

Leer más: BTS ante lo vivido en los Premios Grammy 2021: "ARMY, lo logramos, ustedes son nuestro premio"

Otro de los récords que Rosé ha batido con su MV en solitario, fue el vídeo musical de un artista solista más visto en YouTube Premium. "On the ground" acumuló simultáneamente 1,2 millones de usuarios conectados al momento de su estreno en la plataforma.

Por otra parte, la canción principal del primer álbum sencillo de Rosé encabezó el listado de las canciones principales de iTunes en 51 países y regiones; además se situó en la posición número ocho del listado Global Top 50 de Spotify. Con respecto a "On the ground", la cantante de 24 años de edad y originaria de Auckland, Nueva Zelanda, explicó:

El significado general de la canción es que para aquellos que buscan un sentido a la vida, ya tenemos la respuesta dentro de nosotros mismos.

Leer más: Michelle Renaud quiere ser mamá de nuevo, aunque sea por fecundación in vitro

"On the ground" fue producida por Teddy y 24 en colaboración con los productores Jorgen Odegard, ojivolta y Jon Bellion. Cabe resaltar que Rosé participó en la composición de las dos canciones que conforman su álbum sencillo "R", las cuales fueron grabadas completamente en inglés.

Suscríbete a Disney Plus