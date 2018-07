Rosie Rivera tiene un criticado debut en "Mira quién baila" (VIDEO)

Rosie Rivera, hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera, hizo su debut en el reality "Mira quién baila". Sin embargo, Rosie tuvo un muy criticado debut. La empresaria estuvo en dos ocasiones en la pista, primero bailando urbano y luego regional mexicano.

Aunque Rosie Rivera trató de hacer lo mejor posible, no fue del total agrado de los jueces, quienes la nominaron para abandonar la competencia.

“Rosie tienes que soltarte todavía más. El baile urbano es de verdad soltarse, es cadera, es sexualidad, es atrevimiento, es como gritar libertad. Cero ataduras. Y aquí estabas complemente atada por ti. Necesito que te sueltes”, dijo Lolita Cortés (una de las juezas de "Mira quién baila") a Rosie Rivera.

Pero no solo el jurado quedó decepcionado con el debut de Rosie en la pista de baile de "Mira quién baila". Las redes sociales también fueron muy críticas con la hermana de Jenni.

Al parecer Rosie tampoco quedó muy contenta con su desempeño en la pista de baile.

En la pista sentí que hice bien, ¿saben por qué? porque la quebradita era sumamente difícil, la coreografía era sumamente difícil.

"Y cuando estás en la pista sientes que lo haces bien por la energía, por la adrenalina, pero ahorita que lo vi veo que tal vez no, que tal vez no lo hice tan bien. Creo que el urbano me salió mejor y pues estamos nominadas”, expresó en sus redes sociales.