Rosie Rivera celebra que a Lightyear le haya ido mal en taquilla por el beso entre dos mujeres

Rosie Rivera de 41 años de edad, de nueva cuenta está dando de que hablar y todo se debe a la opinión que lanzó sobre el fracaso en taquilla de la película Lightyear, pues para ella la escena donde dos de sus personajes femeninos se dan un beso no está del todo bien, por lo que celebró que no le fuera bien.

Es algo que celebró tal vez porque yo no creo que Disney tiene el derecho de decir o de enseñarle cosas a mi familia, no, no me gusta que esta película de juguetes esté mostrando temas para personas maduras, pero aún niño de cinco años que es mi hijo no le voy a mostrar esta película que no estoy de acuerdo con Disney y aunque le fue muy mal a Buzz Lightyear, tal vez se muerte algo", dijo Rosie Rivera.

Aunque en un principio había dejado en duda sobre su felicidad por como le fue a Lightyear en la taquilla, muchos internautas lo tomaron más como una respuesta de felicidad, por lo que despotricaron contra ella, mientras que otros la defendieron y pidieron respetar su opinión, pues aseguran que se puede expresar como ella quiera.

Que bien que hablas ay que cuidar a los niños de todas esas industrias que quieren acabar con la inocencia de nuestros hijos nietos", "Esta persona hizo cosas peores y bien cristiana y la juzgan y se molesta y ella quien es para decir que se muestra y que no alas de más personas, por Dios", escriben las redes sobre lo que comentó la empresaria.

Para quienes no lo saben, la hermana menor de Jenni Rivera se ha encargado de hablar de diversos temas en sus redes sociales, los cuales en ocasiones han sido polémicos, por lo que muchos apoyan su manera de pensar, aunque otros le siguen dando con todo por polémicas del pasado.

Te puede interesar:

Como algunos recordaran, Rosie Rivera no tiene relación con sus sobrinos, hijos de la Diva de la Banda, pues al parecer mientras era la albacea de la herencia, además de las empresas que dejó la cantante, según se hicieron mal manejo de estas.