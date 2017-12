Rosie Rivera confesó que su hija nació en un Toyota Prius

La segunda hija de Rosie Rivera llegó al mundo en una situación bastante fuera de lo común. La bebé nació a bordo de un Toyota Prius, y Abel, esposo de Rosie, la ayudó a traer al mundo al nuevo miembro de la familia.

En declaraciones al programa "Despierta América", Rosie relata que nunca antes había contado ante las cámaras la citada experiencia.

“Mi hija Samantha nació en un Toyota Prius, Abel la dio a luz y le amarró el cordón umbilical con su cinta del zapato”, dijo Rosie ante el asombro de Alan Tacher, Francisca Lachapel, Johnny Lozada y Carolina Sarassa.

Según contó la albacea de la fortuna de Jenni, cuando se le rompió la fuente llamó a su partera y esta le dijo que tenía como cuatro horas todavía, ¡en menos de una hora la niña ya estaba fuera!

“Le hablé al hospital, le hablé a mi midwife (partera), y me dijo ‘oh eso va a tardar como cuatro horas, me llamas en dos horas y luego te digo si vienes’, (pero) a la hora ya estaba fuera”.

Entonces empezaron los dolores, “nos fuimos de la casa, Abel le habla al 911 y el 911 le dice qué hacer, y le dice haz esto y lo otro, y yo todavía quería seguir y el 911 le decía ‘oríllate por favor’ y yo ‘no, no te pares, no lo hagas’, (él) me dijo ‘ya no te voy a hacer caso, estás muy mal’ y en cuanto se bajó del carro, abrió la puerta, salió la bebé”, explicó Rosie mientras todos seguían atónitos con el relato.

Aquí cuenta Rosie su experiencia:

Lo de amarrar el cordón umbilical con una cinta del zapato fue una instrucción que le dio el 911 a Abel, y siguió al pide de la letra las instrucciones.



Lo que sí reclamó Rosie, es que “no me dieron Toyotas nuevos para siempre, quisiera que me dieran”.

En redes, no todos tomaron con asombro la confesión de la también empresaria: “Tantos temas importantes y siguen con esta @rosieriveraoficial ni que fuera la única, cuántas han tenido su hijo en un carro, su casa, etc… Porque no llegan o se les adelanta el parto. Busquen temas importantes @despiertamerica, que bastante mal habló de Univisión cuando hicieron la serie de Jenni”.

“Yo conozco unas cuantas mujeres que han tenidos a sus hijos no en un carro, en la calle y no veo que nadie les tome en cuenta eso; eso para mí no es raro, ni es lo último en el mundo, ahí hace falta Karla”, opinó otro usuario en Instagram.

Y según otro comentario de alguien más, esta no es la primera vez que cuenta esto, sino que antes lo había relatado en dos episodios de "#ricafamosalatina”.

Rosie entre lágrimas: "Jenni estaba mal...".

Tras ver el último episodio de Mariposa de Barrio, la serie autorizada de la fallecida Diva de la Banda, Rosie Rivera se subió a su auto y no pudo más, rompió en llanto y quiso transmitir en vivo a través de su cuenta de Facebook, para aclarar unas cuantas cosas sobre la serie de su hermana.

Al referirse a que Jenni creyó que algo estaba pasando entre su hija Chiquis y su entonces esposo, Esteban Loaiza, manifestó:

“Pueden entender un poco más a mi hermana, estaba mal, she was wrong y no hay forma de aclarar eso, pero quiero que lo entiendan que mi hermana no es una mala madre, simplemente que estaba en un mal momento, vulnerable tal vez en su vida, la verdad no sé”.

Para Rosie Rivera: “Jenni se imaginó cosas, como ustedes vieron, la serie dice la verdad de que había una mujer que le estaba metiendo cosas en la cabeza de mi hermana, y cuando tú escuchas algo y tu mente lo cree, a veces tus ojos empiezan a crear cosas”.

Por eso, cree que una de las lecciones que deja la serie es “tener mucho cuidado de a quién dejamos entrar a nuestro oído porque luego tus ojos crean cosas que no están”.

El viernes pasado, Rosie Rivera había compartido otro video en directo, en el que contaba a sus fans que estaba disgustada con ciertos detalles de la serie, como que “el video que vio Jenni de las cámaras en la vida real estaba borroso, no se miraba nada, pero en la serie se miraba muy clarito”, o también “que Angélica (Celaya) dijo que Chiquis salió arreglándose la ropa y eso no es cierto”.

Pero ahora la hermana de Jenni aclaró que así se tenían que hacer muchas cosas, para hacerlas más atractivas en la televisión, además de que hubo mucha gente en la vida de la desaparecida cantante que no salió en la serie: