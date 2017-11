Rosie Rivera da la cara por Jhonny y enfrenta críticas

Juan Rivera, expresó en su cuenta oficial de Facebook su postura ante las declaraciones de su sobrino Jhonny al declararse gay manifestando que no deberían de enfocarse en cosas absurdas y darle más importancia a acontecimientos catastróficos que enfrenta el mundo entero dejando los chismes de un lado y dejar a las personas vivir de la manera que ellos decidan.

Ahora su tía Rosie Rivera mostró su postura acerca de la relación que mantiene su sobrino con Joaquín:

I’m the luckiest/ happiest dude in the world pic.twitter.com/xt7o8comK5 — joaquin (@jooaquaain) 10 de noviembre de 2017

"Jhonny, están haciendo muchas preguntas sobre Johnny 'que cree la predicadora, que va hacer pastora, la evangelista, que va decir rosie la albacea', antes de ser todo eso, soy tía que creó que digo lo amo y lo seguiré amando lo recibo lo acepto es mi sobrino y la relación no cambia mis creencias no han cambiado creo firmemente en ellas lo que creo de Jhonny lo amo y es valiente y ha sido fuerte que admiro, su valentía para hablar y que quiero, estar con él, iglesia esta es nuestra oportunidad de amar", expresó la albacea de la dinastía Rivera en su cuenta personal.



Las reacciones no se hicieron esperar apoyando a Jhonny y a su tía tras las declaraciones.



Me diste una gran lección Rosi hay veces que yo no sé cómo responder en casos así porque amo a mi familia y amigos y también se lo que la Biblia dice al respecto y no sé cómo manejarlo gracias por compartir de tu Amor y tu Sabiduría que Dios te Bendiga".



"En todo caso es su vida él la eligió así a nadie le pide nada y tampoco los molesta basta de meterse en la vida de los demás cada uno tiene su propia y uno decide qué hacer con ella y para terminar delante los ojos de dios somos todos iguales y nos ama por igual".



"La única persona que puede juzgar es Dios nadie más yo apoyo a Johnny al 100% Rosie sigue siendo la persona maravillosa que eres te admiro a ti y a tu esposo Abel".



La familia Rivera reunida/Instagram

EL MENSAJE EL CUAL IBA ACOMPAÑADO CON EL VIDEO DE ROSIE RIVERA



¿Que pienso de que mi sobrino Johnny tenga una relación con un joven?. mi creencia no cambia... y mi amor por el tampoco. Cuerpo de Cristo este es el momento de amar... aun cuando no estemos de acuerdo con los actos... somos llamados por Dios a amar. No es el tiempo de dar sermones y usar versículos bíblicos... es tiempo de vivir la palabra. Es tiempo de amar como Cristo nos amó a nosotros. I love you Johnny! I love my LGTB friends, family members and followers. Sigo firme en mi creencia y lo que dice la Biblia sobre este tema, pero también sigo firme en mi amor hacia el prójimo. Ama .... ama.



DECLARACIONES DE JUAN RIVERA

"Al parecer andan los medios busque y busque información para preguntarle a mi familia sobre las declaraciones de mi sobrino y quieren saber que pensamos, les diré, saben que estamos a punto de ir a guerra con Corea del Norte porque tienen una bomba atómica que puede llegar a EU, saben que acaba de morir una persona hace un par de días y no tiene dinero para su entierro y que ocupan ayuda, saben que en Oaxaca hay 60 familias que aún viven en la calle niños viviendo entre lodo porque se les cayo sus casas en los terremotos", expresó el polémico cantante mientras llegaba al punto de dicha declaración.

"Que les quiero decir con esto las decisiones de mi sobrino son de él hay cosas más importantes dejen de estar de metiches y de chismosos déjenlo a él vivir su vida".

