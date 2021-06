Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, padece dura enfermedad y por eso no hablará más con la prensa

México. Rosie Rivera, hermana de la cantante fallecida Jenni Rivera, revela en un video que comparte en sus redes sociales que padece una seria enfermedad y por eso no hablará más con la prensa.

Rosie anuncia que ya no aceptará ningún tipo de entrevistas, menos las que quieran tocar el tema de la auditoría a la empresa de Jenni Rivera porque no le gustan las preguntas amarillistas.

Rosie revela que atraviesa por fuertes ataques de ansiedad y por eso no hablará más con prensa en españo acerca de su hermana Jenni, además desea cuidar su salud mental y personal.

Por favor, no me vayan a ver al aeropuerto, estoy batallando con post traumatic stress disorder (trastorno por estrés postraumático), que empezó con el abuso sexual, renació con la muerte de mi hermana y ahora he visto que esto, con todo lo de los medios, especialmente cuando son varios me empieza a dar ansiedad”.