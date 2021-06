Rosie Rivera no le teme a la auditoría de Chiquis Rivera y dará cuentas claras

Rosie Rivera de 39 años por fin rompió el silencio y confesó en redes sociales que no le tiene miedo a dar resultados sobre la auditoría que convocó si sobrina Chiquis Rivera de 35.

Resulta que Chiquis Rivera convocó a una auditoría a su tía Rosie Rivera, quien además de encargarse de los negocios de su hermana Jenni Rivera, también es la albacea de los hijos de la fallecida cantante, por lo que muchos se ha dicho sobre dicha petición que exigió la hija mayor de la desaparecida artista, es por eso que su tía rompió el silencio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue por medio de Instagram, donde Rosie Rivera aseguró que no hablará con ningún medio pues no está segura con cualquiera, por lo ella sabrá con quién hablar en su momento, lo que sí es u. hecho es que ella está segura de que las cosas saldrán bien y que es muy común que en las empresas se haga una auditoría para saber cómo va el manejo de las finanzas.

Leer más: Aleida Núñez en leggins lo mueve despacito y con mucha picardía

Este live es para que entiendan que yo no estoy escondiéndome de nada, no razón de esconderme de nada, que la que no debe no teme, que incluso está auditoría puede apoyarme, apoyar a todos, dijo Rosie Rivera.

Por si fuera poco recalcó que no quiere que ningún medio la moleste en algún aeropuerto o algo por el estilo, pues no quiere hablar de dicho asunto familiar.

Para quienes no lo saben Rosie Rivera siempre ha tratado de llevar su vida privada alejada de las cámaras, pues está cansada de la polémica.

Leer más: Maite Perroni supuestamente sale con el esposo de la actriz Claudia Martín

Cabe mencionar que su sobrina Chiquis Rivera también está dando de que hablar pues al parecer mantiene una relación amorosa con Emilio Sánchez fotógrafo de Becky G dese hace algunas semanas.