Rosie Rivera no se deja humillar por su sobrina Chiquis Rivera y le responde de manera elegante

Después de que Chiquis Rivera de 36 años por fin revelara que estaba pasando entre sus tíos y hermanos tras la auditoria que se hizo en las empresas de su difunta madre, ahora Rosie Rivera de 40 se pronunció ante las polémicas declaraciones de su sobrina las cuales al parecer la dejaron muy mal parada.

Y es que la hija de Jenni Rivera no solo mencionó el distanciamiento que hay con sus tíos, sino que dio a conocer que el esposo de Rosie Rivera, Abel supuestamente había robado 80 mil dólares de la empresa Jenni Rivera Fashion, es por eso que la ex albacea de los hijos de la diva de la banda lanzó un video en sus redes sociales donde asegura que no atacará a nadie.

De acuerdo con Rosie Rivera, ella deja en claro que no le teme a la verdad, pues está segura que la gente que está hablando de la situación, lo único que quiere es manchar su nombre y recalcó que hará las cosas de la mejor manera como cristiana que es, pues su misión en la vida no es pelear con nadie, además quiere llevar los problemas con mucha clase por el bien de sus hijos.

"Esta plataforma es de levantar es de Dios mi plataforma es para hablar de Jesucristo para exaltarlo a él, en diferentes formas, con mi vida, con mis hijos muestro a mis hijos, muestro a mi matrimonio y no muestro pretender que todo es perfecto, fueron parte de las declaraciones que dio Rosie Rivera.

Otra de las cosas que comentó es que cambió su número de teléfono pues varios medios la estaban buscando para saber que opinaba de las declaraciones de Chiquis Rivera y confesó que no dirá nada a los medios a quienes también ha acusado de separar a su familia.

Como era de esperarse las redes también dieron su punto de vida y le hicieron saber a la miembro de la dinastía Rivera que hizo bien en defenderse, mientras que otros se molestaron, ya que su sobrina aseguró que la hermana menor de Jenni Rivera está pidiendo 165 mil dólares para apartarse de todo lo relacionado con las empresas que dejó la Gran Señora.

"Tanto pleito y cuando se mueren no se lleva nada uno, lástima que usted se diga cristiana un mal ejemplo para la humanidad, de seguir a Dios", "Porque metes a Dios es tus vanidades , Dios es santo y no tiene comparación", escriben los usuarios en redes.

