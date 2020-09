Rosie Rivera opaca a su sobrina Chiquis Rivera con su delgadez

Rosie Rivera de 39 años de edad está en boca de todos por el cuerpazo que tiene en estos momentos, pues está muy delgada y con un cutis precioso, ya que sus fans se lo hicieron por medio de los comentarios que le hicieron en una foto, donde aparece con un outfit muy juvenil.

Como si se tratara de una estrella pop, Rosie Rivera lució radiante con una falda parecida a las bailarinas de ballet, en color blanco, la cual le llegaba a la rodilla, además de una blusa negra descubierta en uno de sus hombros, mientras que su peinado asombró a todos, ya que era de acuerdo al outfit.

Mientras tanto los comentarios ascendieron a los 300 y le hicieron saber que de toda la dinastía Rivera es la que mejor se ve, incluso más que su sobrina Chiquis Rivera, quien también ha realizado mucho ejercicio para realizar una figura de impacto.

"Me encanta Nos dicen las malandrinas Porque hacemos mucho ruido, Porque tomamos cerveza Y nos gusta el mejor vino", "Wooo que hermosa Rosy Saludos desde Tijuana", "He miras muy bonita con ese vestido @rosierivera me gusta tus zapatillas y tu vestido tienes muy buenos gustos en vestir y en combinar tu ropa Dios te bendiga @rosierivera !!!", "@rosierivera que hermosa mujerss", le escriben a Rosie Rivera.