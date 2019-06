Rosie Rivera rompe en llanto al escuchar tema inédito de Jenni Rivera

Rosie Rivera rompió en llanto al darse a conocer varios temas inéditos que dejó la cantante antes de morir en un accidente aéreo y es que nadie se imaginó que saliera a la luz esta gran sorpresa que dejó la famosa.

Luego del tributo que se llevó a cabo en Long Beach, California, en honor a la 'diva de la banda', su hermana Rosie Rivera, decidió compartir un video donde escucha el nuevo tema que aún no tiene titulo por lo que rompe en llanto al recordarla.

"Al escuchar esto primeramente soy fanática y sonrió porque me gustó escuchar lo nuevo de ella, se me llenó toda el alma nunca había escuchado esta canción, algo nuevo de ella es como revivir una parte de mi que está durmiendo me encanta escuchar la claridad y fuerza en su voz y pensar que esto fue grabado en el 2011, 2012, pero la verdad no sé...", dijo Rosie en el video.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

"¿Quién tenía esas canciones guardadas? Ya quiero oírlas!", "Hermosa.. sencilla.. humilde y sobre todo con un corazón hermoso. Abrazos desde colombia.. Bendiciones rosierivera

", fueron algunos mensajes que recibió Rosie.

Por si fuera poco el tema que será estrenado el dos de julio de nuevo traerá las canciones de despecho que hicieron famosa a la mujer más popular del regional mexicano y es que Rosie asegura que en ese momento su hermana se encontraba sufriendo aunque ella nunca lo notó.

"Cuando escucho esto pienso y pregunto a quien se la cantabas y quisiera saber, pero no sé y pensar que ella estaba sufriendo por alguien al escuchar esto y escucharla así, me duele saber que ella sufría y no le decía a nadie yo miraba a Jenni era fuerte, la inquebrantable...", dijo Rosie.

"Tiene que ver con una persona que ya no está es un mensaje que te está mandando está persona del modo en que la compusieron, el modo que la interpreta mi hermana pues es una manera muy especial que la sientes la canción...", dijo su hermano Lupillo hace unos días.

Cabe mencionar que el próximo dos de julio Jenni estaría cumpliendo 50 años de edad por lo que la familia Rivera prepara varias sorpresas para sus quienes esperan con ansias once sencillos inéditos con temas en ingles y en español.