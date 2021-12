Rosie Rivera rompe en llanto por los problemas con sus sobrinos

Rosie Rivera de 40 años de edad se desplomó en lágrimas en un video lanzado por su hermano Juan Rivera, donde confesó que sí hay un distanciamiento fuerte con los hijos de Jenni Rivera, además de algunos de sus hermanos, por lo que confesó como la hace sentir dicho problema.

Este año me ha enseñado mucho, este año me fije que mucha gente no está, ayer me fijé que mucha familia no me sigue, bueno no voy a decir mucha, yo pensé que solo a los hijos de Jenni, yo sabía que perdí a Lupe y a Gustavo hace unos años y te pones a pensar quien más no cree en mí y tu mente empieza a rodar, dice en el video.

Para quienes no lo saben el pleito familiar de esta dinastía se debió por la auditoria que pidieron los hijos de Jenni Rivera a su tía quien era su albacea, pues al parecer desde hace tiempo no se hacía una pues querían saber que estaba pasando con los ingresos que sigue generando la desaparecida cantante.

Tanto fue la polémica que Juan Rivera como la señora Rosa madre ellos se molestaron con los chicos a quienes acusaron de no agradecer todo lo que han hecho sus tíos durante tantos años desde que murió La Gran Señora, comenzando una guerra de dimes y diretes en redes sociales.

Como era de esperarse la señora Rosa al ver como Rosie Rivera rompe en llanto le pidió que siga diciendo la verdad sobre lo que está pasando con relación a la auditoria, pues como ya se dijo anteriormente la abuela está molesta con sus nietos porque no creyeron en su tía.

A mi sí me gustaría que aclararan todo para que no sucedan las mismas cosas que la gente que no cree, a mí me vale que la gente que no cree, porque sí hay mucha gente que es mala, dice la señora Rosa.

Nueva albacea

Para quienes no lo saben Jacqie Rivera es la nueva albacea de sus hermanos, después del conflicto con su tía Rosie Rivera, además en una transmisión ella también mostró su sentir de la responsabilidad tan grande que ahora tiene.