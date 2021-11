Rosie Rivera va al cementerio donde descansan los restos de su hermana Jenni Rivera y transmite en vivo

México. Rossie Rivera visita la tumba de su hermana Jenni Rivera y hace una transmisión en vivo para Facebook, además la acompaña su mamá la señora Rosa Saavedra y algunas tías también.

"Gracias por venir a dejar flores. La mayoría de ustedes son gente respetuosa y los amamos", menciona Rossie Rivera durante la transmisión y muestra cómo luce la tumba de Jenni, quien murió en diciembre de 2012.

Además, Rossie confiesa que no celebra el Día de Muertos, tampoco su mamá, pero sintieron la necesidad de ir a la tumba de Jenni en un Día especial que muchas personas sí celebran y en parte también para agradecerles.

Rossie y su señora madre se llevaron la sorpresa de que la tumba de Jenni estaba llena de flores, algunas mariposas de papel que seguramente sus fans hicieron y trataron de acomodar todo para que estuviera en orden.

Foto Captura pantalla Facebook

"Esto no es de celebrar, de estar bien o estar mal, esto no es de religión, es de estar con alguien, si no celebras Día de Muertos es respetable, pero hay que estar con la humanidad", comparte también Rossie en la transmisión.

Y en otro momento del en vivo, Rossie solicita a las personas que van continuamente a la tumba de Jenni Rivera que tengan cuidado por el lugar y también respeto.

"Sé que aman a Jenni, gracias, aparte de ser artista es hija, mamá, pero a mi mami no le gusta que se brinquen la barda, porfavor no lo hagan. Han quebardo la reja varias veces".

Y cuando Rossie pregunta a su mamá cuál canción desea que le ponga de Jenni, le contesta que Resulta, puesto que es una de sus favoritas; luego refiere que no es muy de su gusto acudir al cementerio.

"A mi no me gusta tanto porque me duele mucho, pero gracias a ellas y a todos los que vienen. Les digo a quienes han perdido un ser humano que Dios está con ustede y no están solos. Que pronto sanen sus heridas."