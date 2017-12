Rossana Nájera hará villanías en nueva telenovela

La actriz Rossana Nájera, quien formara parte de Televisión Azteca, se integra a trabajar en Televisa y será en la telenovela "Tenías que ser tú", producción de Mapat, donde actuará.

En entrevista con "Cuéntamelo ya", Nájera habla de su participación en la historia.

"Estoy muy contenta, haré a una villana, me toca ser mala, mala; me la paso bien cuando me toca ser mala. No sé si seré mala sensual, creo que va por ahí. " Terminando de trabajar!!!..... Así de seria manejo yo! #ElOcioDelTrafico Una publicación compartida por Rossana Najera (@rossananf) el 27 de Nov de 2017 a la(s) 3:24 PST "Este cambio es como cuando te cambias de escuela, conoces nuevas instalaciones, y bueno, para mi es todo nuevo."

Es la primera vez que estoy en Televisa, y de trabajar con Mapat. Los actores me han dicho que la pasaré bien."

En "Tenías que ser tú" actuarán Ariadne Diaz, Andrés Palacios, Chantal Andere y Marcus Ornellas, entre otros.

Rossana es veracruzana.

Rossana Nájera Flores es el nombre completo de la actriz, quien es originaria de Xalapa, Veracruz; nace el 14 de febrero de 1975.

Según información en su biografía, al concluir su formación como actriz en TV Azteca debutó en televisión protagonizando varios programas, entre ellos "Lo que callamos las mujeres" y "La Vida es una Canción". Gracias a su excelente desempeño en estos programas, fue invitada a participar en "Los Sánchez" (2005), "Amor sin condiciones" (2005) y "Machos" y más recientemente "Tanto amor".

En entrevista con Grupo Fórmula, Nájera se refirió a su despedida de Tv Azteca.

"Antes de que sucediera cualquier cosa, yo ya tenía apalabrado con la empresa de que esto era mi última novela y por eso es tan especial porque yo si algo tengo que agradecer a Azteca es que me haya abierto las puertas, que me haya visto crecer como actriz, que me haya dado la oportunidad y el amor y el cariño que me ha dado siempre".



La actriz se dijo contenta de su salida porque considera que era el momento partir para seguir creciendo, por lo que espera conseguir algún proyecto en Televisa, Telemundo o alguna otra cadena de televisión.





"Yo lo que quiero es trabajar y creo que no es por no trabajar en Azteca, creo que a veces es bueno salir y empezar a buscar cosas nuevas porque si no sales de tu zona de confort a veces es difícil crecer".

En cuestiones de amor, Rossana indicó que se encuentra soltera, pro concentrada en su trabajo.

Ana Layevksa, así luce a días de tener a su bebé

La actriz Ana Layevska está a días de convertirse en madre por primera vez, y ya se muere por las ganas de tener entre sus brazos a su primogénito, del cual no ha querido saber su sexo. Será sorpresa para ella enterarse si será niño o niña.

En entrevista con "De primera mano", Layevska platica cómo ha sido su embarazo.

"He estado sintiendome muy bien, gracias a Dios, estoy en el noveno mes, en la dulce espera. No he tenido ningún achaque y duermo perfecto."

Ante la pregunta de si desea que se niño o niña, contesta:

"Lo que Dios quiera, la verdad...".

Layevska también cuenta que estos meses se ha dedicado a descansar y a estar al pendiente de su embarazo, y en cuanto de a luz, lo primero que quiere es ponerse a trabajar.

"No tengo ningún proyecto, pero tampoco quiero descansar por mucho tiempo la verdad...".

La entrevista a partir de 5 minutos y 15 segundos:

Una mujer afortunada.

Ana Layevska retomará su carrera cuando algo lo valga.

Ana, quien ha participado en proyectos como "Casi divas" y "Blue Demon" tendrá a su bebé a fines de diciembre, que será niña, según reporte de última hora, y para cual aún no se decide el nombre.

“Profesionalmente estoy en un descanso obligado, no es opcional (risas) y bueno, planeo retomar algo en cuanto diga que vale la pena retomar, que vale la pena cargar a mi hija”, indicó. Ana con su esposo. Foto: Instagram

“No significa para nada que deje de trabajar, pero ahorita todo mundo dijo: está embarazada y no está disponible, lo cual es cierto”, expresó.

Ana espera el estreno en los siguientes meses de la serie "Dopamina" y el filme "Welcome to Acapulco", donde participan entre otros William Baldwin, Michael Madsen, Ana Serradilla y Guillermo Iván.

La Navidad espera pasarla con su familia para días después acudir al hospital y tener a la pequeña.

Con información de El Universal.

Sobre su carrera.

Anna Sergeyevna Layevska es el nombre completo de la actriz; (en ruso: Анна Сергеевна Лаевская/Anna Serguéievna Laiévskaia, en ucraniano: Ганна Сергіївна Лаєвська/Anna Serhiyivna Layevska) (Kiev, Ucrania, 10 de enero de 1982) es una actriz ucraniana-mexicana de la televisión y cine mexicano.

Hija única de Serguéi Laievski e Inna Rastsvetáieva, de la minoría rusa en Ucrania. Su familia llegó a México cuando Ana tenía nueve años de edad, desde entonces, ha estado ligada al ambiente artístico. Al igual que sus padres, ella profesa el cristianismo ortodoxo. Sabe tocar el violín, la guitarra y el piano, y habla tres idiomas: inglés, español y ruso.

Según información en su biografía, después de un tiempo en México empezó a estudiar la carrera de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Su primer papel fue en la telenovela "Alguna vez tendremos alas" (1997) interpretando a una violinista rusa. Al año siguiente participó en "Preciosa" (1998) y en "Amor gitano" (1999).

En 2000 tuvo la oportunidad de integrarse al elenco de "Primer amor... A Mil Por Hora", en la que compartió créditos con Anahí y Kuno Becker.

Además ha participado en obras de teatro como "La prueba", "Huevo de pascua", "Anita la Huerfanita" y "Las mariposas son libres", junto a Mauricio Islas y Fabián Robles, sus compañeros en "Primer Amor a 1000 X Hora"; además realizó una miniserie llamada"Partes iguales", al lado de Jorge Poza.

Entre otras telenovelas en que ha participado destacan "La Madrastra", producida por Salvador Mejía y protagonizada por Victoria Ruffo; "Querida enemiga", producción de Lucero Suárez al lado de Gabriel Soto y Jorge Aravena.

En 2011 participa en una telenovela de Telemundo, "Mi corazón insiste". En 2012 participa en la telenovela de Telemundo "Relaciones peligrosas", versión de la serie española "Física o Química".

En el año 2013 regresa a trabajar con José Luis Reséndez en la telenovela "Dama y obrero", dándole vida al papel de Ignacia.

En el año 2016 hace su regreso a Televisa antagonizando la serie "Sin rastro de ti", interpretando a Camila, junto a Adriana Louvier y donde vuelve a compartir créditos con Danilo Carrera, después de trabajar juntos en "Relaciones peligrosas".