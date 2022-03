Rosy Cueva logró reencontrarse así misma durante la pandemia y ahora, comparte su ADN musical

La cantante y compositora venezolana Rosy Cueva ha logrado conseguir un lugar en el gusto del público en su país natal, anhelando poder llevar su música mucho más allá de las fronteras. Su potente voz la ha hecho destacar dentro del gremio artístico, una de las voces femeninas que han sobresalido.

El primer sencillo que lanzó, "Casi, casi", representó a la perfección quien es como artista y a partir de esto, fue mostrando al público su ADN musical.

Todo artista necesita su tiempo para reencontrarse así mismo, tal y como sucedió con Rosy Cueva, pues ante la llegada de la pandemia del Covid-19, se vio obligada a bajar el ritmo de trabajo con el cual había comenzado.

No es secreto para nadie que esto nos sorprendió a todos, pero, todo este tiempo ausente me ha servido para evolucionar, no solo como artista sino como persona.