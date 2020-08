Rosy Ocampo contó el verdadero motivo de la salida de Belinda de "Cómplices al rescate"

Belinda protagonizó hace ya varios años "Cómplices al rescate" producida por Rosy Ocampo, historia que trataba de dos hermanas gemelas que fueron separadas al nacer. Esta telenovela infantil fue una de las más exitosas (y controvertidas a la vez) de este género en Televisa. Cuando todo marchaba de maravilla, de un momento a otro la protagonista fue cambiada por la producción. De manera sorpresiva Belinda abandonó la historia y en su lugar entró Daniela Luján.

¿Por qué Belinda salió de "Cómplices al rescate"? En una entrevista con Las Estrellas, la misma productora Rosy Ocampo respondió a esta pregunta que muchos se hicieron en su momento. "Esta historia tiene un éxito comercial enorme y es un momento complicado, coincide con el mundial de fútbol y con la posibilidad que tengo de que son novelas originales, la empresa me pide que se hagan más capítulos de los que estaban originalmente programados".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Cuando hablo con el elenco y les digo que en lugar de terminar de grabar en una fecha íbamos a terminar de grabar muchísimo después los papás de Belinda ya tenían organizada una gira que yo no sabía.

Belinda es una de las coaches de La Voz México. Foto: Instagram @belindapop

Rosy Ocampo considera que la falta de comunicación entre Belinda, sus padres y ella, ocasionó todo este conflicto que creó polémica en "Cómplices al rescate". "Creo que el conflicto que se dio ahí es que yo no estaba enterada de que ellos ya por otro lado estaban organizando toda una serie de actividades, que estaban en todo su derecho pero bueno no había habido esa comunicación".

Con la llegada de Daniela Luján a "Cómplices al rescate", la productora de televisión Rosy Ocampo se llevó una gran sorpresa "Fue curioso porque estaba yo muy preocupada porque finalmente pensaba que la responsabilidad nuestra para la audiencia es siempre darle el mejor producto y que iba a ser muy complicado el hecho de un día para otro cambiar a la protagonista y fue curioso porque incluso el rating se fue todavía más para arriba".

A fines de 2017 Belinda habló sobre su salida de "Cómplices al rescate" en el programa "El minuto que cambió mi destino" de Gustavo Adolfo Infante. "Creo que ha sido de las novelas más exitosas, he visto unas entrevistas en donde yo decía unas cosas horribles, no sé qué decía que prefiero no recordarlo, lo que recuerdo es que ya tenía yo otros compromisos y al momento de que alargan la novela ya tenía yo esos compromisos y no los podía dejar y entonces decidí empezar mi carrera como solista, empezar a hacer música, empezar a hacer un disco, creo que fue la mejor decisión porque aprendí mucho ya que he tenido altas y bajas en mi carrera y en mi vida".

Belinda entró en una etapa de depresión, pues los fans de la telenovela llegaron a odiarla tras su salida. "Todos los ataques empezaron en esa época, entre los 13 y 14 años que fue cuando la prensa se puso mas agresiva, fue una época muy difícil de mi vida, me costaba mucho trabajo levantarme, no entiendes porqué te pasan las cosas, te juzgan, te insultan, por qué alguien que no te conoce te molesta en Internet. Recuerdo que había una página en internet que era 'La Jaula', era de las escuelas y ahí me molestaban horrible y las niñas decían que me iban a quemar la cara con ácido, a los 14 años es algo muy fuerte, un bullying terrible, no me hallaba en ningún lado".

Estuve 100 por ciento deprimida, muy deprimida, si de por sí soy una persona melancólica muchas veces y cuando escribo las mejores canciones es cuando estoy triste.

También te puede interesar:

¿Por qué Belinda salió de Cómplices al rescate y fue remplazada por Daniela Luján? Fabián Chávez la delató

Belinda roba suspiros con el sexy top de cristales que usó en La Voz

Belinda cuenta cómo Christian Nodal le pidió que fuera su novia, entre una cena romántica y fuegos artificiales