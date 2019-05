Roxana Castallenos narra con horror intento de asalto

La actriz y conductora Roxana Castallenos, quien participa en el programa de televisión "Cuéntamelo ya", narra con horror el intento de asalto que sufrió en Ciudad de México. A través de un video en redes sociales se muestra visiblemente afectada.

Roxana Castellanos, intérprete del personaje "Deyanira Rubí", cuenta cómo fue agredida por los amantes de lo ajeno mientras circulaba en su vehículo en calles de la Ciudad de México. Afortunadamente todo quedó en un susto.

El intento de asalto lo sufrió Roxana el pasado viernes y a través de sus historias de Instagram cuenta que fue sorprendida en un intento de asalto, mientras conducía sobre una vialidad de pago en Santa Fe.

Un automóvil se acercó a gran velocidad al de ella, y al ser alcanzada fue agredida con el claxon, además de recibir un golpe contra su auto.

Me acaban de tratar de asaltar en el puente de los Poetas, una ruta en la que se paga por ir y se supone que deberíamos ir seguros, se acercó un coche, me empezó a tocar el claxon, me rebasó y me dio un golpe muy leve", dijo.

Roxana se muestra en el video nerviosa y llorosa, y aclara que no le pasó nada a su coche. Sin dar más detalles, adelantó que después dará más detalles de lo sucedido.