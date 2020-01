Roxana Castellanos confiesa que Paulina Rubio la odia

Paulina Rubio tal parece que tiene su lista de enemigas bien hecha y es que a Roxana Castellanos le quedó bien claro, pues en una entrevista con Mara Patricia Castañeda comentó que la cantante no la puede desde hace varios años.

Como todos saben la actriz se ha encargado de caracterizar a otros artistas del espectáculo entre ellos a Paulina Rubio, personaje que ha llevado a varios programas de comedia situación que incomoda a la chica dorada.

Oye pero aparte Paulina me odia Mara me tiene bloqueada de sus redes, me tiene bloqueada y a una amiga mía que tu conoces entonces le dijo 'me choca que tu amiga me imite porque me falta el respeto', dijo la famosa en la entrevista.

Tras las declaraciones de Rox los internautas no se quedaron de brazos cruzados y apoyaron a la también conductora quien se ha convertido en una de las más queridas de la pantalla chica desde hace años.

"Me encanta Roxana Castellanos Muy talentosa Saludos desde California!", "Paulina la bloqueó porque es más guapa la Rox", "Eres mi personaje favorito, me encantas Rox tu como persona. Me puedes encantar", le escribieron a Rox por la entrevista.

Cabe mencionar que Paulina Rubio se encuentra en el ojo del huracán desde hace algunos meses, ya que su expareja sentimental y padre de su hijo, Jerry Bazúa la tachó de ser una mala madre, pues no deja ver al menor, por lo que decidió mandarle un fuerte mensaje por medio de redes sociales.