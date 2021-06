Roxana Castellanos revela sus motivos para dejar de imitar a Paulina Rubio en sus shows

México. Roxana Castellanos, actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, México, ha sido una de las mejores imitadoras de la cantante Paulina Rubio, sin embargo de un tiempo a la fecha dejó de imitarla y no había contado el motivo.

En su reciente visita al programa Faisy Nights, Roxana habló de sus inicios en el mundo del espectáculo, también de cómo ha sido su carrera y las satisfacciones que le ha brindado a lo largo de los años en que se ha mantenido vigente.

Pero Roxana sorprendió cuando contó que ya no imita en sus shows a Paulina, "La chica dorada", y confesó por qué motivo.

Foto de Instagram

Hace cuatro años que su mamá me dijo que odiaba que la imitara y ya no la imito. Tampoco era que mis shows de imitación de Paulina me dejaran tanto”, bromeó la actriz.