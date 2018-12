Roxanna Castellano desmiente padecer cáncer de garganta

La conductora de televisión y también comediante Roxanna Castellanos, desmintió que sufría cáncer de garganta y por ello debía someterse a una intervención quirúrgica. Sin embargo, confesó que sí se sometió a una operación menor.

“Gracias a Dios, todo bien, estoy muy bien. Me quitaron las anginas porque me extrajeron un pólipo, ni siquiera fue un tumor. Si hubiera sido así, por supuesto que corre el riesgo de ser maligno”, comentó Roxanna Castellano al diario Reforma, sobre los rumores de un cáncer de garganta.

La presentadora del programa Cuéntamelo Ya! expresó que este problema de salud no ponía en riesgo su vida, pero el médico recomendó que lo removiera. Ante dicho diagnóstico, Roxanna Castellanos decidió someterse a dicha intervención.

Pero al ser un pólipo, realmente es una callosidad que se hace ahí en la garganta. Me dijo la especialista que no hay una razón o un motivo real por el que salgan. Estuve siete días sin hablar, justo de viernes a jueves, no hablé nada.

Roxanna Castellanos también ofreció una entrevista a la revista TVyNovelas y aseguró que su recuperación fue muy dolorosa, ya que subestimó la cirugía. “Desde que la doctora me dijo que me iba a operar me dijo que sería muy dolorosa la recuperación, y sí, nunca había sentido un dolor así”.