Por esto repudian a participantes de RuPaul' s Drag Race

Estados Unidos. Shea Coulee y Farrah Moan, , concursantes de la novena temporada de RuPaul's Drag Race, fueron agredidas verbalmente.

De acuerdo a información difundida en distintos portales de noticias, Shea Coulee y Farrah Moan fueron llamados "maricones" y "zorras", y no conforme con ello, también las señalaron de "infecciones de transmisión sexual con pies".

Las agresoras respondieron: "¿por qué son tan gays?, a lo que Farrah no dudó en objetar "porqué soy una jodida estrella".

Después de la agresión homofóbica, Shea subió un video a YouTube en el que dio a conocer que recibieron apoyo de una seguidora llamada Steph, a quien agradeció por haber intervenido al haberlas defendido; sin embargo, la drag queen resaltó que el respeto no debe otorgarse a alguien por aparecer en un programa de televisión sino por su condición de seres humanos.





"No, no. No se trata de quienes somos, se trata del hecho de que todos somos humanos y todos deberíamos de tratarnos con respeto", precisó.