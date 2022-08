¿Rubén Ceda podría perder su casa tras supuesto fraude de Sergio Sendel? "La adquirí de buena voluntad"

Sylvia de Rugama, hermana del empresario Jorge Reynoso, esposo de la cantante puertorriqueña Noelia, acusó al actor mexicano Sergio Sendel de supuesto despojo, robo, fraude y abuso. El reconocido villano de telenovelas, presuntamente, invadió su propiedad y falsificó documentos para vender una casa, herencia de su padre, a la actriz y comediante María Elena Saldaña, "La Güereja", quien, posteriormente, se la vendió al actor Rubén Cerda.

Ante el supuesto fraude de Sergio Sendel, ¿Rubén Cerda podría perder su casa? En una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, el también comediante y actor de doblaje, de 61 años de edad, manifestó haber comprado esa propiedad de buena voluntad.

Esa casa la adquirí de buena voluntad, de forma pacífica y tengo viviendo en esta casa desde el 2014 de forma continua, tengo recibos de luz, teléfono, agua, televisión de paga a mi nombre.

De acuerdo con Rubén Cerda, quien interpretó a "Gordonio" en el programa "Cero en conducta", tiene todos los documentos que lo avalan como dueño de esa casa. Asimismo, compartió que se puso en contacto con María Elena Saldaña, ante esta situación en la que ambos están involucrados.

"Yo sería un tercero en esta negociación, quien hizo la transacción fue ella y supongo que estará tomando las medidas adecuadas para esta situación, mis abogados me dijeron que estuviera tranquilo".

En otra entrevista para "Ventaneando" de TV Azteca, Rubén Cerda reiteró ser un comprador de buena fe.

Contó que fue en el 2014, cuando María Elena Saldaña le vendió la propiedad y que todo se hizo de manera legal, ante un notario público, "con las escrituras del terreno, con el predial del terreno a nombre de la señora María Elena Saldaña, yo no tengo las escrituras en el sentido de que estén a mi nombre, pero es una situación administrativa la situación de la escrituración a mi nombre".

Desde entonces habita en este lugar junto a su familia, "me resulta como un tercero afectado en el sentido de que la situación, es directamente entre la señora Sylvia de Rugama y la señora María Elena Saldaña, yo hasta ahorita no he recibido ningún tipo de documento, de nada".