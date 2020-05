Rubén Moya lleva para ti los "Enigmas" más polémicos de la historia sin resolver

México.- Más de 40 año de carrera son los que respaldan al señor Rubén Moya, uno de los actores de doblaje más reconocidos en México y otros países de Latinoámerica.

En una entrevista para el periódico EL DEBATE, el también conductor, habló sobre su nuevo programa, ENIGMAS, el cual se transmite por el canal a+, de lunes a viernes a las 20:00 horas.

Durante este nuevo proyecto, conocerás los más grandes misterios que alberga la historia sin resolver, desde apariciones en palacios de la nobleza, muertes extrañas de algunos famosos y hasta eventos sin explicación dentro del mundo deportivo.

El actor, explicó que durante el programa solo se utilizarán documentos confiables que den veracidad al contenido.

A diferencia de casi todo el trabajo de Rubén Moya, en esta ocasión podremos verlo en la pantalla conduciendo el programa de un manera excepcional.

El conductor tiene aproximadamente entre 5 o 6 intervenciones durante los 30 minutos del programa, ante esto aseguró sentirse bastante bien.

Agradezco la oportunidad que me dieron, me siento cómodo, me siento seguro. Me olvido de las cámaras y solo me dedico a narrar."