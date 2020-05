Rubert Grint, de Harry Potter, se convierte en padre de una niña

Estados Unidos.- El actor de origen británico, Rupert Grint, famoso por protagonizar la saga de Harry Potter en donde dio vida a Ron Weasley, se ha convertido en padre de una niña con su pareja, la también actriz Georgia Groome, de acuerdo con un comunicado compartido este jueves.

En la breve información, se informa sobre el nacimiento de la pequeña sin más detalles y se pide "respeto a la intimidad en este momento tan especial" para los padres primerizos quienes están juntos desde el 2011 y anunciaron el embarazo el pasado mes de abril.

En las películas de Harry Potter, protagonizada por Daniel Radcliffe, Grint interpretó a Ron Weasley, uno de los hermanos famosos pelirrojos de la aclamada Hogwarts, éste actor también destacó en varias series de televisión.

Groome, por su lado, es una estrella de la pantalla chica de origen británico, de 28 años, con proyectos en los que se destacan "A fish out of the water", Serious Amazon", "Loose Women", "Double Date", sólo por mencionar algunos.

Fue el pasado mes de abril cuando distintos medios de comunicación dieron la noticia de que el actor de 31 años esperaba a su primer bebé junto a su pareja y su representante quien confirmaría la noticia para E! News.