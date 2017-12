Rubí Ibarra es comparada con Angelique Boyer

Los seguidores de Rubí Ibarra se llevaron una gran sorpresa al ver un adelanto de su nuevo material discográfico, aunque también destacaron los piropos para la cantante ya que consideraron su parecido con la misma Angelique Boyer.







La quinceañera convertida en un fenómeno en 2016, ha incursionado en el mundo de la música y recientemente mostró un parte del nuevo álbum.





"Amigos pronto mi nuevo sencillo, nos pondrá a bailar a todos", expresó la interprete acompañada del corto video en el cual aparece la joven dentro de un estudio con una mirada enfocada al micrófono.



La misión del post no salió como Rubí hubiera querido ya que genero críticas negativas, mientras que otros apoyaron a la joven donde aplaudieron su nuevo proyecto en el cual mencionaron que se escuchaba bien y no hiciera caso a las malas críticas de los demás siguiendo con su carrera como cantante

"Ruby te pareces una actriz, pero no sé a quién"

"Angelina Boyer le hayo parecido"

"No es Selena ni es Ariana, es Rubí la mexicana"

"A mí me gustan tus canciones niña"

Cabe mencionar que hace unas semanas nos sorprendió Rubí debido al cambio notorio en su cuerpo donde muchos sospecharon un supuesto aumento de busto



La quinceañera más famosa de México, fue telonera de María José en las Fiestas de Nuevo León, la cual se lleva a cabo desde el 12 de octubre hasta el 5 de noviembre.



Aunque no todo fue felicidad en el evento ya que la Josa, se marchó pronto después de enterarse del fallecimiento de un ser querido.

Rubí al subir al escenario dejo a todos impactados por su entallado vestuario el cual dejaba ver un tremendo escote y algo más, por lo que, en redes sociales, usuarios comentaron si la quinceañera se había aumentado los pechos.

Otros afirman que se trata de un truco óptico, lo que es verdad es que se ve muy diferente a la niña que conocemos.

DESMIENTE RUMORES

Rubí desmintió haberse sometido a una cirugía plástica afirmando que es el traje lo que la hace verse asi y no por que haya acudido a un remedio estético:

"No, para nada. Todo es natural. Tal vez sea el traje, la verdad es que no estoy acostumbrada a estar vestida así. Me gustó mucho pero si me siento y me veo diferente"

RUBÍ FUE HUMILLADA EN UNA DE SUS PRESENTACIONES

Al parecer a la quinceañera más famosa de México le llueve sobre mojado, y es que Rubí, no ha podido convencer al público de su nueva faceta como cantante y es que recientemente la cantante se presentó en la Feria de Pachuca donde fue abucheada y hasta corrida del evento.

Rubí Ibarra, en vez de recibir cientos de aplausos por parte del público tras su presentación junto a Yhan Rivera, la recibieron con gritos como ¡fuera! ¡fuera!

El dueto finalmente se despidió para cederle el paso al grupo Flans.

LA DECISIÓN DE RUBÍ

La quinceañera más famosa de México, declaró recientemente que no piensa volver a celebrar ninguna ocasión especial de su vida.

Rubí, tras saltar a la fama hace medio año gracias a un video viralizado en Youtube donde sus padres extendieron una invitación a toda aquella persona que deseara asistir a la celebración de sus quince años, abrió su corazón y realizó polémicas confesiones.

Con información Mundo Hispánico

