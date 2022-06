Rubí Ibarra es comparada con Jolette en redes tras la fuerte crítica de Lola Cortés en La Academia

Rubí Ibarra de 21 años de edad, de nueva cuenta causó furor no solo en La Academia, sino en redes sociales, pues ahora la joven ha sido comparada con la misma Jolette y es que a muchos les recordó cuando la ex académica ponía muy de malas a Lola Cortés, pues no le gustaba para nada como cantaba.

Y es que como muchos ya lo saben, la juez de La Academia dijo en varias ocasiones que Jolette no debería de estar en La Academia, pues la consideraba una perdida del tiempo tanto para la producción como los televidentes, pues siempre dijo que la joven en aquellos años no tenía nada de talento, por lo cual ahora se lo dijo a la misma Rubí Ibarra la Quinceañera más famosa de México.

"Independientemente de Rubí como participante, veo que en esta ocasión el presupuesto está bien bajo en el aniversario 20 de la academia y eso que jamás ví las temporadas completas pero si llegué a ver videos random de como era y se veía muchísimo mejor el set y hasta los conductores que tenían", "Es una burla para la gente con talento que fue a hacer casting, y no, no es envidia, es coraje de ver qué el talento vale madres ahora, importa más los seguidores y quién tiene el cu..más grande", escriben las redes.

"En el momento que pisan en el escenario se les ve el hambre, fueron muy pocos, hay unos a los que se les puede trabajar, pero no entiendo a los que escogieron este alumnado qué espera que digan no nena no princesa, para mí no debes estar aquí", dijo Lola Cortés en la primera crítica que le lanzó a Rubí Ibarra en La Academia en la primera conferencia de prensa con todo el alumnado.

Para quienes no lo saben Rubí Ibarra se hizo viral aproximadamente hace seis años cuando lanzó una invitación por sus XV años donde dicho video se convirtió en algo viral, a partir de ese momento comenzó a explorar el mundo musical, pues quiso crecer en dicho ámbito.

Por su parte, Jolette ex alumna de La Academia se enfocó en la conducción, además del mundo fashion el cual le agrada demasiado.