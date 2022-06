Rubí Ibarra es excluida por sus compañeros de La Academia con esta triste foto

Rubí Ibarra de 21 años de edad, se ha convertido en alumna oficial de La Academia y causó furor total en su primera presentación oficial, pues a pesar del nerviosismo que presentó, la crítica de Lola Cortés fue muy dura, pues le dijo que no debería estar en la competencia lo que provocó reacciones de todo tipo.

Aunque muchos pensaron que las criticas en contra de Rubí Ibarra solo serían en redes, sus mismos compañeros de La Academia, ya la excluyeron del grupito que formaron, pues en una imagen compartida por las mismas página oficial del reality show se puede ver a los chicos dándose un abrazo grupal, mientras que la joven se queda sola en una banca.

Pero eso no es todo, pues algunos ya han dicho que la Quinceañera Más Famosa de México se ha convertido en la nueva Jolette del programa, pues algunos consideran que la joven dará mucho de que hablar y todo por órdenes de la producción, esto para darle más rating a la competencia musical más famosa de Tv Azteca desde hace tiempo.

"Y sus compañeros ya la están abriendo jaja la neta, escogieron muchas voces muy equis y feas, me niego a creer que eso es lo mejor que salió de un casting exhaustivo", "Tantas voces hermosas que audicionaron y no fueron elegidas y a ruby que no canta nada le hayan dado una oportunidad no se vale, es una burla", "Quieren repetir la formula para tener más rating, será la nueva Jolette", escriben las redes sociales al ver la foto de Rubí Ibarra.

Para quienes no lo saben, Rubí Ibarra después de haberse convertido en un personaje viral de las redes sociales, trató de darlo todo en la industria musical apostándole a diversos géneros musicales, pero las cosas no se dieron del todo bien para ella, pues su fama fue muy escasez, aunque nunca se dio por vencida.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que sus padres siempre le han tratado de dar todo el apoyo en su ascenso a la fama, pues tratan de que la ahora alumna de La Academia pueda destacar al máximo en el medio.