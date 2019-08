Rubí Ibarra reaparece y luce bellísima a sus casi 18 años

Rubí Ibarra, quien fue una de las quinceañeras más famosas de México, hace algunos años, debido a la invitación de cumpleaños que la hizo viral en redes sociales, volvió aparecer ante el ojo público y dejó sin habla a sus admiradores, pues luce mucho más guapa, dejando atrás el rostro de niña.

Resulta que la joven compartió una foto en Instagram donde se le ve una cara más perfilada al igual que una ceja más poblada dejando atrás las facciones de una quinceañera para convertirse en toda una mujer.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 1300 likes y varios comentarios de parte de sus fans, quienes le han dicho a la joven que ha sido de ella, pues así como decidió lanzarse a la fama, también se retiró inesperadamente, pues no se ha sabido nada de ella.

"Rubí que ha pasado contigo ya no sabemos nada hermosa", "Qué bonita saludos desde Guadalajara", "La niña mas chula saluditos especiales Rubí", le escribieron sus admiradores.

Y es que como todos saben después de su fiesta de quince años, Rubí decidió convertirse en cantante , ya que de la noche a la mañana se convirtió en todo un personaje para las redes sociales, por lo que comenzó aparecer en diversos programas de televisión a lado de sus padres, quienes se convirtieron en sus mánagers.

Además comenzó a salir en diversos festivales de música y aparece en ceremonias de música importantes, aunque fue muy criticada por haters ya que le dijeron constantemente que no sabía cantar, pero eso no le impidió a Rubí luchar por sus sueños.

Cabe mencionar que lo último que se supo de Rubí fue que le negaron la visa en Estados Unidos, donde dijo que pasó momentos de terror.

"No me trataron bien, me dejaron encerrada en un cuartito, me preocupe mucho y tuve miedo porque muchos policías me hacían preguntas y yo no les entendía y no sabía que responder, fue un momento muy duro, yo no paraba de llorar", expresó.

