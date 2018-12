Rubí Ibarra rompe en llanto: le niegan el acceso a Estados Unidos

Rubí Ibarra famosa por hacer una monumental fiesta de XV años y la cual se hizo viral por medio de las redes sociales, pasó un amargo momento cuando intentaba ir a una fiesta de cumpleaños en Estados Unidos la razón su visa fue cancelada.

De acuerdo con Univisión y con Rubí Ibarra la joven llegó al aeropuerto de Brownsville, Texas para asistir a los quince años de su prima pero personal de migración la retuvieron en un cuarto durante algunas horas.

Los policías sabían perfectamente quien era yo, en español me dijeron que si yo era la mexicana de los quince años y pues yo decía que sí y que solo iba a una fiesta, dijo Rubí Ibarra.

Incluso la situación se puso más tensa porque la joven no sabia que pasaba ya que las autoridades comenzaron hacerle varias preguntas las cuales la pusieron nerviosa.

"No me trataron bien, me dejaron encerrada en un cuartito, me preocupe mucho y tuve miedo porque muchos policías me hacían preguntas y yo no les entendía y no sabía que responder, fue un momento muy duro, yo no paraba de llorar", expresó.

Para finalizar Rubí Ibarra, dejó en claro que ella no iba a Estados Unidos a trabajar sino solo a pasarla bien con sus familiares por lo que personal de migración pudo suponer que iría con motivos de trabajo.